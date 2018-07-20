به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خارجه ترکیه پس از دیدار مقامات واشنگتن و آنکارا در خصوص تحریم های ایران و متقاعد کردن ترکیه برای تبعیت از این تحریم ها در بیانیه ای اعلام کرد: مقامات دو کشور در حال همکاری برای جلوگیری از وارد شدن تبعات منفی تحریم های آمریکا علیه ایران بر ترکیه هستند.

در ادامه بیانیه وزارت خارجه ترکیه آمده است: ایران یک همسایه مهم برای ترکیه است و آنکارا به رصد تحریم های آمریکا در این چارچوب ادامه می دهد.

به گزارش مهر، در حالی که پیشتر ترکیه اعلام کرده بود از تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران پیروی نمی کند، هیاتی متشکل از کارمندان وزارت خارجه و خزانه داری آمریکا امروز جمعه در ترکیه با مقامات این کشور با هدف متقاعد کردن آنکارا برای همراهی با تحریم های واشنگتن علیه ایران رایزنی کردند.

رویترز در ادامه به نقل از یک منبع آگاه می نویسد: این هیات که به تازگی با مقام‌های هند در این زمینه دیدار و گفتگو داشته، امروز جمعه وارد آنکارا شد. این هیات با افرادی از موسسات مالی مرتبط با تحریم‌های ایران و نیز وزارتخانه‌های دارایی و خارجه دیدار خواهد داشت.

یکی از سخنگویان سفارت آمریکا در ترکیه نیز مذاکرات میان طرفین در روز جمعه و تمرکز آن بر تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران را تائید کرده است.

این وضعیت درحالی است که اوایل تیرماه سال جاری، وزیر خارجه ترکیه در واکنش به اقدام مقامات آمریکا که از دیگر کشورها خواسته‌اند واردات نفت از ایران را قطع کنند، گفت آنکارا همچنان به روابط تجاری خود با ایران ادامه خواهد داد.