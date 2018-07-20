به گزارش خبرنگار مهر، سمانه زمانی عصر جمعه در جمع خیران سلامت نکا با اشاره به چهار بعد جسمی، معنوی، اجتماعی و روانی حوزه سلامت اظهار کرد: بالغ بر ۷۰ درصد موضوعاتی که در حوزه سلامت مطرح می شود به حوزه اجتماعی اختصاص دارد که باید با ارائه راهکار و برنامه ریزی اصولی به این حوزه پرداخته شود.

وی افزود: برای تضمین سلامت شهرستان باید تمامی دستگاه ها و ارگان های مربوطه درکنار هم بتوانند شهرستان سلامت محور را به عنوان الگو برای دیگر مردم اعلام دارند.

مدیرکل امور اجتماعی سلامت با تاکید بر اجتماعی شدن نظام سلامت تصریح کرد: مفهوم اجتماعی شدن نظام سلامت از دغدغه ها و نگاه اصلی ما در این حوزه هست که در این راستا باید مشارکت همه آحاد مردم سازماندهی و ساماندهی شود.

زمانی مشارکت ساختارمند و هدفمند را از دیگر نگاه های اجتماعی شدن نظام سلامت یاد کرد و همچنین گفت: ما نیازمند این امر هستیم که شهروندان شهر در کنار متولیان حوزه سلامت قرار گیرد و از این همگرایی و مشارکت اتفاقات بسیار خوبی رقم بخورد.

این مسئول حوزه سلامت با اشاره به کانون های محلی بیان کرد: نگاه کانون های محلی بر این امر استوار است که اگر مشکلی در محله صورت گیرد توسط متولیان سلامت همان محله و نخبگان حل شود در غیر اینصورت باید به کانون های بزرگتر رجوع کنند.

مدیرکل امور اجتماعی سلامت اذعان داشت: ما انتظار داریم در سه سطح، کانون سلامت محله در زمینه های اجتماعی مشکلات شهروندان به طور جدی مورد پیگیری قرار دهند.

وی اضافه کرد: با توجه به ظرفیت های حوزه سلامت در شهرستان نکا امیدواریم کانون های سلامت محلات به خوبی و با رویکرد متفاوت دراین شهرستان ایجاد شود.

به گفته زمانی هر محله ۱۰ کانون اعم از کانون جوانان، کانون کودکان،کانون دیابت، کانون خادمین سلامت مساجد و غیره را دربردارد تا بتواند از این طریق بخش اعظمی از مشکلات حوزه سلامت مردم را مرتفع کند.