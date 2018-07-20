علیرضا خانجانی در حاشیه نشست خیران سلامت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:از سهم دولت بعد از تحول سلامت ۵۰۰ میلیارد ریال برای شهرستان نکا هزینه شد که از این رو ۱۵ هزار متر مربع به فضای درمانی شهرستان اضافه خواهد شد.

وی افتتاح مرکز خدمات خدمات جامع سلامت کمیشان، افتتاح قسمت اداری، کلینیک و درمانگاه تالاسمی بیمارستان امام حسین (ع) افتتاح و تجهیز کلینیک تخصصی و فوق تخصصی طوبی و استقرار مرکز دندانپزشکی شهرستان در کلینیک طوبی، افتتاح و تجهیز مرکز خدمات جامع سلامت چلمردی، افتتاح انبارداروئی شبکه بهداشت، افتتاح خانه های بهداشت بادابسر، سفیدکوه،کفرات، استخرپشت و خانسر، افتتاح واحد نمونه برداری مرکز خدمات جامع سلامت نوذرآباد و همچنین استقرار و تجهیز آزمایشگاه مرکزی را از جمله پروژه های عمرانی شبکه بهداشت و درمان نکا طی دو سال اخیر برشمرد که باقوت عملیاتی و اجرا شد.

وی از احداث فاز دوم بیمارستان امام حسین(ع)، مرکز خدمات جامع سلامت نکا ۲ و ۳ شهری، مرکز خدمات جامع سلامت روستائی درویش خلک و اطرب را از جمله پروژه های در حال ساخت شبکه بهداشت و درمان شهرستان نکا یاد کرد.

به گفته خانجانی تجهیز کلینیک تخصصی و فوق تخصصی طوبی با کمک خیرین حوزه سلامت انجام و جمعا ۱۰ درصد را به خود اختصاص دادند.

وی با اشاره به پایین بودن سطح سواد سلامت جامعه بیان کرد: متاسفانه با وجود برنامه های اجرا شده در حوزه بهداشت و درمان سطح سواد سلامت جامعه پایین است لذا در این راستا اگر سیستم بهداشت و درمان به حالت ایده آل برسد قطعا بسیاری از مشکلات این حوزه مرتفع خواهد شد.