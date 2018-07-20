حجت الاسلام حیدری جناسمی در حاشیه اختتامیه مرحله استانی چهل و یکمین دوره مسابقات قرآن کریم در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه مسابقات قرآنی اوقاف استان مازندراندر ۲۰ شهرستان برگزار شد،گفت: هفت هزار نفر از متسابقین در رشته های تفسیر، قرائت، حفظ ، ترتیل و اذان در مرحله شهرستانی شرکت کردند.

حیدری با بیان اینکه ۷۰۰ نفر به مرحله استانی راه پیداکردند، افزود: از این تعداد ۴۰۰ نفر در رشته های قرائت،حفظ، ترتیل، دعاخوانی و اذان شرکت کردند.

مدیر کل اوقاف و امورخیریه مازندران با بیان اینکه ۷۰ نفر از نفرات برتر رشته های مختلف انتخاب شدند، ادامه داد: در استان مازندران موسسات زیادی وجود دارد که بسیاری از آن ها غریبانه فعالیت می کنند که امیدواریم با حضور استاندار این مشکلات برطرف شود.

وی با بیان اینکه بسیاری از اماکن مذهبی از حداقل امکانات که جاده های دستریی بودند محروم بوده است، گفت: با حضور شهردار مرکز استان در عرصه شهرسازی بسیاری از خیابان های اماکن مذهبی تعریض شدند و همراه ما در استعلاماتی که موقوفات داریم هستند.