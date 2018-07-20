به گزارش خبرنگار مهر، مسعود کرباسیان وزیرامور اقتصادی و دارایی در صفحه اینستاگرامش از تحولات جدید در بازار سرمایه خبر داد و نوشت:

دولت تمام توانش را به کار گرفته که فضای اقتصادی کشور ساماندهی شود و مردم فرصت سرمایه‌گذاری در بازارهای مولد را پیدا کنند. قطعا اگر مردم نگران کاهش ارزش پولشان نباشند، به سمت بازارهایی می‌روند که حاصل کار آنها کمک به اقتصاد ملی باشد. طبقه متوسط با محافظه‌کاری در مورد اندوخته‌هایش تصمیم می‌گیرد و این حق هم قطعا برای آنها وجود دارد. اما، ما در وزارت اقتصاد خود را مکلف کرده‌ایم که تا جایی که امکانش وجود دارد، بازارهای مولد را برای مردم جذاب کنیم. دغدغه این است که مردم احساس نکنند سرمایه‌هایشان از بین می‌رود یا اینکه فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری مطمئن و سودآور ندارند.

به همین جهت و برای تشویق بیشتر مردم به سرمایه‌گذاری در بورس از این پس، نرخ نقل و انتقال سهام و حق تقدم از نیم درصد به یک دهم درصد کاهش خواهد یافت، این سیاست موجب افزایش نقدشوندگی در بازار سهام خواهد شد.

از سازمان بورس خواسته‌ام تا کارمزدهای ارکان بازار سرمایه را کاهش دهد که خوشبختانه با تایید شورای عالی بورس از این پس چنین خواهد شد. این اقدام باعث کاهش هزینه‌های معاملاتی و سودآورترشدن معاملات الگوریتمی و معاملات پر بسامد در بازار سرمایه خواهد شد.

همچنین در ستاد مبارزه با تحریم تصویب شد که نرخ صفر مالیاتی برای افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده شرکت‌ها در نظر گرفته شود. این مشوق مالیاتی موجب ایجاد انگیزه برای افزایش سرمایه و توسعه فعالیت‌ها در شرکتهای بورسی شده و مانع از خروج نقدینگی شرکتهای بورسی در قالب سود تقسیمی خواهد شد. این سیاست ها در کنار سایر سیاست های وزارت امور اقتصادی و دارایی موجب افزایش جذابیت و سود آوری بازار سرمایه شده و در مدیریت نقدینگی و حمایت از تولید موثر خواهد بود.

دولت هر اقدام اصلاحی در جهت تقویت بازارهای مولد و همچنین آرامش بخشی به مردم برای حفظ دارایی‌هایشان را انجام می‌دهد. ما در کنار مردم هستیم.