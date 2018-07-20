محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به گزارش های دریافتی از گشت های راهداری و سامانه های تصویری، ترافیک عصر جمعه در محور هراز در مسیر شمال به جنوب از پارک جنگلی تا سه راه چلاو بسیار سنگین و در بقیه مسیرها نیمه سنگین است.

وی افزود: همچنین در محور کندوان مسیر شمال به جنوب از مرزن آباد تا پل دزد بن ترافیک سنگین و در محدوده پل زنگوله تا تونل کندوان وضعیت ترافیک نیمه سنگین است.

وی با بیان اینکه ترافیک در محور سوادکوه پرحجم و پرتردد است، وضعیت ترافیک در محور کناره و کیاسر را عادی و روان اعلام کرد.

به گزارش مهر، مسیر کندوان از ساعت ۱۷ عصر جمعه از سمت مرزن آباد به کرج یکطرفه شده است.