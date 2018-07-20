به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اعرابی در خصوص آخرین وضعیت از وقوع بیماری اسهالی در روستای بندپی شهرستان نوشهر، با بیان این که در طول ۲۴ ساعت گذشته تعداد ۱۳۲ مورد مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی نوشهر به علت ابتلا به بیماری اسهالی داشتیم افزود: از این تعداد ۱۲ نفر بستری شدند و ۴۲ نفر به صورت سرپایی با دریافت سرم اقدامات لازم درمانی انجام شد بقیه هم کاملا به صورت سرپایی خدماتشان را دریافت کردند و حتی نیاز به سرم تراپی هم نداشتند.

اعرابی با اعلام این مطلب که در حال حاضر در مجموع ۴۰ بیمار بستری در بیمارستان شهید بهشتی نوشهر داریم که ۳۶ مورد از این بیماران کودکان هستند و چهار مورد نیز بزرگسال هستند اظهار کرد: خوشبختانه با اقداماتی که توسط شرکت آب و فاضلاب روستایی انجام شده و با تحویل گرفتن شبکه آبرسانی از شورای روستای بندپی لایروبی مخازن آب و شستشوی مخازن انجام شده و آبی که در شبکه آب الان برقرار هست دارای کلر کافی بوده و قابل استفاده در اختیار مردم است.

وی از ساکنین روستای بندپی نوشهر تقاضا کرد تا با رعایت کامل بهداشت فردی به ویژه شستشوی دست با آب و صابون بعد از هر مورد اجابت مزاج و قبل از مصرف مواد غذایی ؛ میوه و سبزیجات تازه را نیز با رعایت نکات بهداشتی و شستشوی کامل استفاده کنند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران از افرادی که مبتلا به تب هستند و یا مبتلا به اسهال هستند خواست در صورتی که در منزل هستند با استفاده از محلول مایع درمانی او آر اس مایعات از دست رفته را جبران کنند و اگر نیاز به پزشک دارند فورا به اورژانس بیمارستان شهید بهشتی نوشهر و یا به تیم پزشکی مستقر در خانه بهداشت بندپی مراجعه کنند.