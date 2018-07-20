نفرات برتر مسابقات تکواندوی نوجوانان استان مرکزی مشخص شدند

ابوالفضل ذوالفقار روشن در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات انتخابی و قهرمانی تکواندوی نوجوانان استان مرکزی با شرکت ۵۰ ورزشکار از شهرهای اراک، ساوه، دلیجان، مامونیه، محلات، خمین، شازند(پتروشیمی و پالایشگاه) در اراک برگزار شد.

وی افزود: این رقابت ها در ۱۰ وزن در سالن اختصاصی تکواندوی مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک پیگیری شد که در نهایت در وزن اول امیرمحمد طاهری، وزن دوم شایان حسین آباد و وزن سوم امیرحسین فراهانی همگی از اراک مقام های نخست را کسب کردند.

دبیر هیات تکواندو استان مرکزی بیان داشت: همچنین در وزن چهارم مهدی هاشمی از ساو، وزن پنجم محمد نبی قنبرلو، وزن ششم امیرمهدی قیاسی، وزن هفتم مهدی محمدی گواری، وزن هشتم مهدی اکبر نژاد همگی از اراک مقام های اول را به خود اختصاص دادند.

وی خاطر نشان کرد: همچنین در وزن نهم حسین فریادرس از ساوه و در وزن دهم علیرضا رضایی از اراک بر سکوی نخست ایستادند.

گفتنی است نبی الله نظری، حبیب حسین زاده، علی محمدی، ناصر عزیزی و داود عبدی داوری مسابقات را بر عهده داشتند و مسابقات زیر نظر هیات تکواندو استان مرکزی و نظارت ابوالفضل ذوالفقار روشن برگزار شد.