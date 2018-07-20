به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران در آخرین بازی در اردوی تدارکاتی خود توانست حریف ترکمنستانی را با دو گل شکست دهد. آبی پوشان در پایان با گل های اللهیار صیادمنش و سجاد آقایی با نتیجه دو بر صفر نبیتچی را شکست دادند.

این دیدار با حضور سرپرست جدید باشگاه استقلال برگزار شد. فتحی که به تازگی جانشین سیدرضا افتخاری شده است این دیدار را از نزدیک تماشا کرد.

قرار است آبی پوشان روز یکشنبه و پس از پایان اردو، استانبول را به مقصد تهران ترک کنند.

تیم فوتبال استقلال تهران روز جمعه پنجم مرداد در اولین هفته لیگ هجدهم از ساعت ۲۰:۴۵ در ورزشگاه آزادی میزبان پیکان تهران خواهد بود.