به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به صورت تلفنی در مورد اوضاع بین المللی و منطقه گفتگو کردند.

روسیا الیوم در خبری فوری از گفتگوی تلفنی مرکل و پوتین خبر داد.