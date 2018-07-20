به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به صورت تلفنی در مورد اوضاع بین المللی و منطقه گفتگو کردند.
روسیا الیوم در خبری فوری از گفتگوی تلفنی مرکل و پوتین خبر داد.
رئیس جمهوری روسیه و صدر اعظم آلمان در مورد اوضاع بین المللی و منطقه ای گفتگو کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به صورت تلفنی در مورد اوضاع بین المللی و منطقه گفتگو کردند.
روسیا الیوم در خبری فوری از گفتگوی تلفنی مرکل و پوتین خبر داد.
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