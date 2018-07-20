به گزارش خبرنگار مهر، منصور غلامی شامگاه جمعه در آیین گشایش چهاردهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور به میزبانی دانشگاه شیراز با بیان اینکه شیراز به واسطه شخصیت های بزرگ علمی، فرهنگی، هنری و ادبی به خود می بالد افزود: از مسئولان استانی و کشوری که توجه ویژه به آموزش عالی دارند تشکر می کنم.

وی همچنین با تاکید بر اینکه ورزش در دانشگاه ها توام کردن سلامت جسم و روان دانش آموختگی و دانشجویی است، تصریح کرد: ورزش در حوزه های دانشجویی ارزشمند است، لذا برگزاری المپیاد برای دانشجویان از مناسبت هایی می باشد که مورد حمایت مجموعه ستادی وزارت علوم است.

غلامی با این توصیف که در برنامه های وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان تاکید ویژه روی فعالیت های ورزشی بوده و هست، توصیه کرد: مسئولان آموزش عالی و نمایندگان مجلس در زمینه ورزش همگانی به ویژه ورزش دانشجویی امکانات بیشتری فراهم کنند.

وزیر علوم با اعلام اینکه دانشجویان ایرانی در عرصه بین المللی به ویژه دانشجویی از درخشش برخوردار بوده اند گفت: باید از این موفقیت های جهانی حمایت بیشتر شود.

وی تصریح کرد: حتما در دانشگاه ها باید توجه ویژه ای به ورزش دختران داشته باشیم و محدودیت امکانات نباید مانع فعالیت های ورزشی بانوان در حوزه دانشجویی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین المپیاد ورزشی فرهنگی دانشجویان سراسر کشور تا ۵ مردادماه در بخش دختران و از ۶ مرداد میزبان پسران دانشجوست.