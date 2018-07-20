به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، نظامیان صهیونیست به سمت نیروهای گردان های قسام شاخه نظامی جنبش حماس در خان یونس شلیک کردند که بر اثر آن دو نفر به شهادت رسید و همچنین دو شهروند فلسطینی در شرق رفح و شرق خان یونس به شهادت رسیدند.

راهپیمایی حق بازگشت بیش از دو ماه است که در اعتراض به رسمیت شناختن شهر قدس از سوی آمریکا به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و انتقال سفارت واشنگتن به این شهر شروع شده است و همچنان ادامه دارد.

رژیم صهیونیستی طی این مدت با شلیک به افراد معترض شرکت کننده در این راهپیمایی‌ها، بیش از ۱۴۵ نفر را به شهادت رسانده و هزاران نفر را زخمی کرده است.