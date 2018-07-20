به گزارش خبرگزاری مهر، طی خبرهای هفته‌ای که گذشت داروی «والزارتان» تولیدی یک شرکت چندملیتی دارویی که داروی رایج برای کنترل فشار خون است و به پیشگیری از نارسایی قلبی هم کمک می‌کند، به‌ علت داشتن یک ماده شیمیایی در ماده اولیه که احتمال ابتلا به بیماری در افراد مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد از بازار ۲۳ کشور جهان ریکال شد، تاکنون این ریکال مختص ۲۲ بازار اروپایی به‌علاوه بازار بحرین بوده است ولی طبق آنچه سخنگوی سازمان غذا و دارو اعلام کرد این ریکال به بازار دارویی ایالات متحده و ایران هم رسیده است.

بنابر اظهارات کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو در جریان آزمایش‌های بچ‌های API والزارتان یکی از عمده ترین تأمین‌کنندگان API این دارو یعنی شرکت چینی ژیجیانگ هواهای فارماکوتیکالز، آژانس دارویی اروپا (EMA) اعلام کرده که ناخالصی با احتمال ایجاد مشکلات بعدی در مصرف کننده، در نتیجه یک تغییر در فرایند تولید این ماده رخ داده است.

وی درباره شرایط مصرف این دارو و ریکال شدن آن در بازار دارویی ایران عنوان کرد: ریکال و جمع آوری این دارو فقط برای والزارتان تولید شده از ماده موثره محصول شرکت چینی مذکور است و طبیعتا فقط شامل محصول والزارتان شرکت‌هایی خواهد شد که ماده اولیه خود را از این شرکت خاص تامین کرده اند.

جهانپور افزود: در بررسی های عاجل سازمان غذا و دارو، مشخص شد که از میان ۱۷ شرکت تولیدکننده والزارتان در ایران، هفت شرکت ماده اولیه خود را از این شرکت تامین کرده اند و دستور ریکال و جمع آوری محصول والزارتان این هفت شرکت صادر شد و طبق فرآیند معمول ریکال از بازار دارویی جمع آوری و مرجوع خواهند شد.

سرپرست روابط عمومی سازمان غذا و دارو تاکید کرد: دستور ریکال والزارتان خطاب به هفت شرکت صادر شده است و این دستور تنها متوجه والزارتان تولیدی هفت شرکت مورد اشاره بوده و داروی والزارتان تولیدی ده شرکت دیگر داخلی کماکان در بازار دارویی کشور موجود و در دسترس خواهد بود و مشکلی برای مصرف نخواهند داشت.

وی تاکید کرد: ریکال یا فراخوان دارو، روند مشخصی دارد و در حوزه دارو متداول هست و مانند آنچه در ۲۴ کشور دیگر تاکنون در مورد این دارو رخ داده، تنها محصول والزارتان هفت شرکت داروسازی ایرانی حکیم، جالینوس، داروپخش، ابوریحان، آوه سینا، پورسینا و دکتر عبیدی مشمول فراخوان بوده و فعلا داروی والزارتان شرکت های دیگر مشکلی برای مصرف نخواهد داشت ، همچنین این فراخوان برای والزارتان فعلی این هفت شرکت بوده و طبیعتا با رفع نقیصه، مشمول تولیدات آینده یا سایر تولیدات این شرکت ها نخواهد بود.