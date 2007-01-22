توجه به سخنان رهبر انقلاب اسلامی تبعات رویارویی اسلام و غرب را کاهش می دهد / آیت الله خامنه ای طرحهای خطرناک آمریکایی صهیونیستی را افشا کردند

این استاد روابط بین الملل دانشگاه بغداد که به دلایل امنیتی وحملات گسترده تروریستی علیه اساتید دانشگاه های عراق خواستار افشا نشدن نامش شد، در گفتگو با گروه بین الملل خبرگزاری مهر اظهار داشت :‌ چون برخی از تشکیل دهندگان ساختار جدید عراق در زمان حکومت صدام میهمان جمهوری اسلامی ایران بودند؛ از این رو برخی از شخصیت هایی که کینه ودشمنی خاصی با جمهوری اسلامی ایران داشتند؛ از آن به عنوان بهانه ای برای ضربه زدن به توازن ایجاد شده بین طیف های مختلف مذهبی ونژادی در عراق استفاده می کنند؛ فارغ از آنکه در زمان رژیم سابق عراق اختلال بزرگی در این توازن سیاسی وجود داشت.



این استاد به مهر گفت :‌ لغزش عراق به سوی رویکردهای طایفه ای ـ مذهبی از زمان سقوط بغداد به دست اشغالگران قوت بیشتری گرفت و تقریبا صحنه سیاسی عراق را به طور کلی در بر گرفت که با سرازیر شدن تروریست های تکفیری از نقاط مختلف جهان ابعاد گسترده تری به خود گرفت واز این رو مورد حمله قرار گرفتن ایران از سوی برخی از محافل در عراق مسئله عجیب وغریبی در این فرایند نیست.



وی در پاسخ به سوال دیگر مهر درباره علت تغییر رویکرد ناسیونالیست های عرب از عاملان اصلی اشغال عراق به سوی ایران و نشانه گرفتن انگشت اتهامات خود علیه جمهوری اسلامی به جای اشغالگران آمریکایی درباره حوادث ورخدادهای این کشور گفت :‌ بدیهی است تمام جنبش های ناسیونالیست در جهان بر اساس برتری نژادی خاص ومسخ دیگر نژادها شکل گرفته ورشد ونمو یافته است .



این استاد دانشگاه بغداد گفت : پس دشمنی ناسیونالیست ها با نژادهای دیگر در چارچوب ایدئولوژی های آنها مسئله تعجب آوری نیست؛ گرچه اتهاماتی که علیه کشور همسایه ما ایران اعلام می شود؛ برخلاف واقعیت بوده و با اصل حسن همجواری صلح و امنیت در منطقه هم همخوانی ندارد.



وی در ارزیابی خود از سخنان اخیر رهبر انقلاب اسلامی ایران درباره وحدت بین مسلمانان و هشدار ایشان درباره توطئه دشمنان برای تفرقه افکنی میان مسلمانان به ویژه میان شیعه و سنی به مهر اظهار داشت : به اعتقاد من چنین پیام هایی را باید در چارچوب رویکردهای سیاسی آگاهانه در مقابل اهداف صهیونیستی ـ‌ آمریکایی که از دیر باز و دقیقا بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق را درچارچوب نظریه جنگ تمدن ها به عنوان دشمن اصلی خویش برگزید.



این استاد دانشگاه بغداد افزود: از این مبدا، من سخنان رهبر انقلاب اسلامی ایران را درچارچوب سخنرانی های روشنگرانه و آگاهانه ای می دانم که به دنبال ارشاد مسلمانان و نشان دادن دقیق کانون های خطرناک موجود در طرح های صهیونیستی ـ‌ آمریکایی است که اسلام را خطری همسان وهمطراز خطر کمونیستها برای خود تجسم می بخشد.