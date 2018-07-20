به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه جمعه در جریان آیین گشایش چهاردهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور اسماعیل تبادار با گرامیداشت بزرگداشت شاهچراغ(ع ) و دهه کرامت، گفت: این المپیاد بزرگترین رویاد فرهنگی و ورزشی کشور است که به میزبانی شیراز برگزار می شود.

وی با اعلام اینکه استان فارس با وجود جاذبه های فرهنگی، تاریخی، گردشگری، مذهبی و ورزشی در اغلب زمینه ها آیینه تمام نمای ایران و قطب علمی تاثیرگذار کشور است و به گواه تاریخ فلسفه هنر صنعت علم و دانش ممتاز است، گفت: فارس با وجود بیش از ۱۶۰ مرکز علمی، محور و مسیر توسعه کشور است.

تبادار در ادامه افزود: از گذشته های دور ورزش جلوه بیرونی تمدن ایرانی بوده و هدف آن تربیت بر اساس اصول اسلامی است.

استاندار فارس در عین حال گفت: دستگاه آموزشی از جمله آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی باید به جدیت به ورزش بپردازند.

وی با بیان اینکه جامعه ای که می خواهد به سلامت از تلاطم های موجود گذر کند باید به جوانان اهمیت دهد، افزود: جوانان در کنار رقابت های فرهنگی ورزشی به پاکیزگی نفس بکوشند و از فضای ایجاد شده برای بالندگی استفاده کنند.

استاندار فارس تصریح کرد: با وجود این رویداد بزرگ باید جایگاه ورزش قهرمانی بانوان را فراهم و تسهیل ساخت.

وی افزود: به واسطه این رویداد فرهنگی ورزشی دانشجویان می توانند از دو عنصر جوانمردی و ایثار بهره ببرند.

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور که از ۲۸ تیرماه در شیراز آغاز شد در دوبخش دختران و پسران به طور جداگانه برگزار می شود.