به گزارش خبرنگار مهر، هفدمین دوره مسابقات یک روزه کاراته کیوکشین تزوکا با حضور ۳۰۰ ورزشکار در قالب ۱۶ تیم از ۸ شهرستان مرند، تبریز، مراغه، آذرشهر، کلیبر، میاندوآب، خسروشهر و شبستر در ۴ رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به میزبانی شهر مرند برگزار شد.

در این رقابت ها تیم کاراته باشگاه عقاب تبریز با کسب ۱۲۵ امتیاز به مقام اول دست یافت، تیم کاراته باشگاه امام رضا(ع) مراغه با کسب ۱۰۸ امتیاز دوم شد و تیم کاراته باشگاه شهدای یکانات مرند با کسب ۹۴ امتیاز مقام سوم رسید.

عنوان فنی ترین کاراته کا در این دوره از مسابقات طبق اعلام نظر داوران به رضا فردوسی از تیم باشگاه عقاب تبریز تعلق گرفت و کاپ اخلاق نیز به رضا شاهینی از باشگاه شهدای یکانات مرند رسید.

گفتنی است، نفرات برتر این مسابقات به مسابقات کشوری که در شهریور ماه امسال در تهران برگزار خواهد شد، اعزام می شوند.