به گزارش خبرنگار مهر، بر مبنای آخرین نظرسنجی مرکز تحقیقات صدا و سیما از مردم تهران درباره مجموعه "زیر تیغ" 78 درصد پاسخگویان این سریال را تماشا کرده‌ اند و 5/38 درصد بینندگان با تماشای آن احساس ناراحتی می‌ کنند. همچنین 5/76 درصد بینندگان اظهار کرده‌ اند وقایع رخ داده در سریال "زیرتیغ" در حد خیلی زیاد و زیاد بیانگر واقعیات ‌های اجتماعی هستند.

این سریال همخوانی زیادی با ویژگی ‌های خانواده‌ های طبقات متوسط و پایین جامعه دارد. به طوری که در زمینه روابط بین شخصیت‌ها بیشترین میزان همخوانی را با ویژگی ‌های خانواده ‌های طبقات متوسط و پایین داشته است (4/81 درصد). اکثریت بینندگان (5/94 درصد) معتقدند دست ‌اندرکاران سریال "زیر تیغ" در حد خیلی زیاد و زیاد در استفاده از بازیگران باتجربه و خوب موفق بوده ‌اند. مهمترین نقطه قوت سریال از نظر بینندگان آن بازی خوب بازیگران (8/19 درصد) و عمده ‌ترین نقطه ضعف آن غم‌انگیز بودن سریال (5/8 درصد) بوده است.

همچنین نتایج به ‌دست آمده از نظرسنجی مرکز تحقیقات صدا و سیما درباره الگوی استفاده از موسیقی در بین نوجوانان و جوانان نشان می‌دهد 7/75 درصد در حد زیاد و 5/21 درصد در حد کم به موسیقی علاقه‌ دارند. از میان نوجوانان و جوانان علاقمند به موسیقی (2/97 درصد کل پاسخگویان) 8/47 درصد به طور متوسط روزانه کمتر از دو ساعت از اوقات خود را صرف گوش دادن به موسیقی می ‌کنند. همچنین 40 درصد از آنها علاقمند به موسیقی و ترانه‌های پاپ ایرانی تولید داخل کشور هستند. از نظر نوجوانان و جوانان، والدین آنان علاقه‌ چندانی به موسیقی مورد علاقه فرزندانشان ندارند.

49 درصد از آنها از طریق دوستان از موسیقی و ترانه‌ های جدید مطلع می‌ شوند. نتایج حاکی از آن است که 5/72 درصد نوجوانان و جوانان علاقمند به موسیقی معمولا به تنهایی موسیقی گوش می ‌دهند و 4/52 درصد آثار جدید موسیقی را از اطرافیان امانت می‌گیرند. 8/73 درصد نیز ترانه و موسیقی مورد علاقه خود را از طریق CD یا نوار گوش می‌دهند.

محمد اصفهانی خواننده ‌ای است که 4/7 درصد نوجوانان و جوانان علاقه‌ مند به وی هستند. از نظر 2/21 درصد از آنها بنیامین خواننده محبوب جوانان است. 5/18 درصد نوجوانان و جوانان علاقمند به موسیقی در حد خیلی زیاد و زیاد معتقدند که صدا و سیما نیازهای آنان را در حوزه موسیقی برآورده کرده است.