حماس برمعادله بازدارندگی مبتنی بربمباران درمقابل بمباران تاکیدکرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) بر حق دفاع از خود در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

«فوزی برهوم» سخنگوی جنبش حماس گفت: وظیفه ملی مقاومت، دفاع از منافع مردم و ایجاد معادله‌ای برای بازدارندگی است که در آن بمباران با بمباران و عملیات تک تیراندازان با عملیات تک تیراندازان پاسخ داده می شود.

وی همچنین تاکید کرد که مقاومت برای تثبیت این معادله توانمند و آماده است و برای تحقق آن هرگونه فداکاری خواهد کرد.

بیانیه حماس پس از آن صادر شد که جنگنده های رژیم صهیونیستی جمعه شب به صورت متوالی نوار غزه را بمباران کردند و یک پایگاه متعلق به گردان های قسام شاخه نظامی جنبش حماس را در منطقه الزیتون هدف قرار دادند.

شبکه ماهواره ‌ای «الاقصی» نیز اعلام که هدف حملات امشب یکی از پایگاه های جنبش حماس واقع در جنوب شهر غزه بوده است.

این در حالی است که رسانه‌های صهیونیستی بامداد شنبه از مرگ نظامی صهیونیست که هدف تک‌تیراندازان فلسطینی قرار گرفته و زخمی شده بود، خبر دادند.

رسانه‌ های رژیم صهیونیستی وضعیت نظامی زخمی شده را وخیم اعلام کرده و نوشتند که بر اثر اصابت گلوله به سینه او دچار مرگ بالینی شده است.

گفتنی است که چهار فلسطینی روز جمعه در راهپیمایی بازگشت به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسیده و ۱۲۰ نفر دیگر زخمی شدند.

نظامیان صهیونیست به سمت نیروهای گردان های القسام شاخه نظامی جنبش حماس در خان یونس شلیک کردند که بر اثر آن دو نفر به شهادت رسید و همچنین دو شهروند فلسطینی در شرق رفح و شرق خان یونس به شهادت رسیدند.

راهپیمایی حق بازگشت بیش از دو ماه است که در اعتراض به رسمیت شناختن شهر قدس از سوی آمریکا به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و انتقال سفارت واشنگتن به این شهر شروع شده است و همچنان ادامه دارد.

رژیم صهیونیستی طی این مدت با شلیک به افراد معترض شرکت کننده در این راهپیمایی‌ها، بیش از ۱۴۵ نفر را به شهادت رسانده و هزاران نفر را زخمی کرده است.