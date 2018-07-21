درآمد ۳ ماه استان به ۲۵۹ میلیارد تومان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد، ستاد درآمد و تجهیز منابع استان به ریاست رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد، دبیری مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و باحضور رئیس شورای اسلامی استان، مدیرکل امور مالیاتی و سایر اعضا برگزار شد.

دبیر ستاد در این نشست به ارائه آمار عملکردی درآمد سه ماهه ابتدای سال جاری استان به تفکیک درآمدهای عمومی، مالیاتی، مالکیت دولت، خدمات و فروش کالا، جرائم و خسارات و درآمدهای متفرقه پرداخت و اعلام کرد درآمد استان در این مدت بالغ بر ۲۵۹ میلیارد تومان بوده که نسبت به میزان مصوب ۳۴ درصد کاهش یافته است.

علی نمازی، میزان درآمد مالیات های مستقیم استان مشتمل بر حقوق بخش عمومی، حقوق بخش خصوصی، مشاغل، مستغلات، ارث، نقل و انتقال سرقفلی، سهام و املاک، حق تمبر، سفته و اوراق بهادار را ۱۵۲ میلیارد تومان اعلام کرد که ۲۳ درصد نسبت به میزان مصوب کسری داشته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، میزان مالیات‌های غیرمستقیم اعم از مالیات بر ارزش افزوده، عوارض خروج از کشور، شماره گذاری و نقل و انتقال اتومبیل و... را ۹۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این میزان در قیاس با میزان مصوب ۴۳ درصد کاهش یافته است.

دبیر ستاد درآمد، میزان عوارض خروج از کشور و جرائم رانندگی داخل و خارج شهر را در این مدت به ترتیب ۵۰۰ میلیون تومان و ۱.۸ میلیارد تومان اعلام کرد.

وی درآمد حاصل از خدمات و فروش کالاهای دستگاه های اجرایی را هم ۹ میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به میزان مصوب، ۴ درصد کاهش داشته است.

نمازی همچنین در این جلسه اعلام کرد: درآمد وصولی استان در این مدت، مشتمل بر ۹۶ درصد درآمدهای مالیاتی، و سهم جرائم، خسارات، خدمات و فروش کالا حدود چهار درصد بوده است.