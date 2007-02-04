دستیابی محققان ایرانی به سویه جدید واکسن اوریون

محقق موسسه واکسن و سرم سازی رازی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : سویه جدید واکسن اوریون با همکاری 20 تن از محققان کشور بعد از 8 سال تلاش مستمر تولید شد. این سویه یک سویه جدید محلی است که RS12 نام دارد و توسط موسسه رازی تولید و در واکسن اوریون استفاده خواهد شد.

محمد تقویان اضافه کرد : عوارض مصرف سویه RS12 در مقایسه با سویه های خارجی واکسن اوریون که دارای عوارض مننژیت، تورم غدد بناگوشی، تب و سردرد هستند، بسیار پایین تر است. همچنین کارایی واکسن اوریون ساخته شده در خارج از سویه ای به سوی دیگر متفاوت است در صورتیکه کارایی سویه RS12 در مقایسه با سویه های خارجی بالاتر است.

وی افزود : سویه خارجی روی سلول های جنین جوجه تولید، ولی سویه RS12 روی سلول های دیپلوئید انسانی تهیه می شود. روی این سویه تست های CLinical ، Labaratoor و Preclinical انجام شده است و ظرف چند ماه آینده این واکسن به تولید انبوه می رسد.

این محقق گفت: این واکسن علاوه بر قابلیت انحصاری برای اوریون به صورت واکسن MMR (سرخک، سرخجه و اوریون) قابل استفاده است.

تقویان اضافه کرد : اولین سویه ای که در ایران تهیه و تولید شده RS12 است و نتیجه این تحقیق در چندین مجله معتبر جهان به نام ایران چاپ شد و بعضی از کشورهای اسلامی و اروپایی اظهار علاقه کرده اند که از آن استفاده کنند.