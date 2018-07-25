رسالت اصلی هنرمندان در سال ۹۷ تشویق مردم به خرید کالای ایرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نجفی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اخیرا فروشندگانی در سراسر کشور، اقدام به تبلیغ کالای ایرانی کرده اند که یقینا هنرمندان متعهد نیز می توانند مردم را ترغیب به خرید این کالاها کنند.

وی افزود: باید باور کنیم یکایک پیچ و مهره های یک جاروبرقی یا ماشین لباسشویی تولید داخل، با دستان پرتوان کارگر ایرانی بسته شده که چشم امید به خرید این کالا و امرار معاش را دارد.

نجفی ادامه داد: باید صحنه ای که همین کارگر، شب ها به همراه همسر و فرزندان خود بر سر سفره ساده نشسته و لبخند رضایت به لب دارد را مدام در ذهن خود، مجسم کنیم و حتی فکر خرید کالاهای خارجی را نیز از ذهن خارج کنیم.

وی تاکید کرد: عینک بدبینی را برداریم و باورکنیم اگر هر ایرانی به دور از تعصبات و عادات غلط، کالاهای مورد نیاز خود را از بین کالاهای داخلی انتخاب و خریداری کند، وضعیت اقتصادی موجود، تغییر خواهد کرد.

نجفی اضافه کرد: متاسفانه حالا برخی هنرمندان به جای دمیدن روح امید بین مردم و ترغیب همگانی به خرید کالای ایرانی که شعار سال نیز است، به طور ناخواسته، مدام مطالب ناامیدکننده ای را مطرح و خوراک رسانه های معاند را تامین می کنند.

وی گفت: بدون شک ساخت آثار هنری با موضوع کالای ایرانی و تشویق آحاد شهروندان به خرید دست رنج کارگران داخلی، رسالت اصلی هنرمندان است.

نجفی ادامه داد: گروه همخوانی آل یاسین در ماه گذشته اقدام به رونمایی قطعه افتخار با موضوع کالای ایرانی کرد که طی اجرا در محافل مختلف مردمی، مورد استقبال مردم عزیز قرار گرفت.

وی اضافه کرد: در حال رایزنی برای اجرای این قطعه فاخر در شبکه های مختلف تلویزیونی صدا و سیما هستیم.