پاکستان 700 فروند موشک هوا به هوا از آمریکا خریداری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، شرکت ساخت تسلیحات رایتئون Raytheon در بیانیه ای اعلام کرد : پاکستان در حال خریداری 500 فروند موشک میان برد پیشرفته هوا به هوا (AMRAAM) ، بزرگترین سفارش بین المللی خرید این نوع تسلیحات ، و 200 فروند موشک کوتاه برد ضد موشک AIM-9M از شرکت رایتئون است .
تحویل موشکهای AMRAAM در سال 2008 آغاز و تا سال 2011 ادامه خواهد داشت .
موشکهای مذکور که طرح مشترک نیروی هوایی و دریایی آمریکا است؛ در نیروهای مسلح 32 کشور جهان و موشکهای ضد موشک AIM-9M در 20 کشور جهان مورد استفاده قرار می گیرند .
طبق این بیانیه ، پاکستان قرارداد سفارش و قبول 700 فروند موشک را امضاء کرده است .
از سوی دیگر، کاخ سفید چند روز پیش فاش کرد که در نظر دارد با انعقاد یک قرارداد پنج میلیارددلاری بیش از 36 فروند جنگنده اف 16 را به پاکستان بفروشد .
یک شرکت آمریکایی شب گذشته اعلام کرد که پاکستان 700 فروند موشک هوا به هوا ساخت شرکت رایتئون وابسته به وزارت دفاع آمریکا را به ارزش 284 میلیون دلار خریداری می کند .
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