پاکستان 700 فروند موشک هوا به هوا از آمریکا خریداری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، شرکت ساخت تسلیحات رایتئون Raytheon در بیانیه ای اعلام کرد : پاکستان در حال خریداری 500 فروند موشک میان برد پیشرفته هوا به هوا (AMRAAM) ، بزرگترین سفارش بین المللی خرید این نوع تسلیحات ، و 200 فروند موشک کوتاه برد ضد موشک AIM-9M از شرکت رایتئون است .



تحویل موشکهای AMRAAM در سال 2008 آغاز و تا سال 2011 ادامه خواهد داشت .



موشکهای مذکور که طرح مشترک نیروی هوایی و دریایی آمریکا است؛ در نیروهای مسلح 32 کشور جهان و موشکهای ضد موشک AIM-9M در 20 کشور جهان مورد استفاده قرار می گیرند .



طبق این بیانیه ، پاکستان قرارداد سفارش و قبول 700 فروند موشک را امضاء کرده است .



از سوی دیگر، کاخ سفید چند روز پیش فاش کرد که در نظر دارد با انعقاد یک قرارداد پنج میلیارددلاری بیش از 36 فروند جنگنده اف 16 را به پاکستان بفروشد .

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