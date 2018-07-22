به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین دوره مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی جهان قرار است از دوم مردادماه با حضور ۱۶ تیم از پنج قاره جهان در کازان روسیه آغاز شود. تیم ملی هندبال مردان ایران که با کسب عنوان سوم مسابقات قهرمانی ۲۰۱۷ آسیا جواز حضور در این رقابت ها را کسب کرد، در حالی عازم روسیه می شود که 9 مرحله اردوی آماده سازی برگزارکرده است.

هندبالیست های ساحلی کشورمان ۹ مرحله اردوی تدارکاتی را در داخل کشور برپا کردند. البته یک مسابقه دوستانه و اردوی چند روزه هم با عمانی ها داشتند اما در مجموع بضاعت این روزهای هندبال و بسیاری از رشته های ما در برگزاری اردوها و مسابقات تدارکاتی در همین حد است و باید با توان داخلی راهی میادین سخت برون مرزی شوند.

هندبال ساحلی ایران پیش از این در سال ۲۰۰۸ نیز توانسته بود جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را بدست بیاورد. تیم ملی هندبال ساحلی ایران در آن دوره رقابت ها به عنوان یازدهم دست یافت. کرواسی هم در همان سال قهرمان شد. این تیم که مدافع قهرمانی دوره جدید مسابقات جهانی هم به حساب می آید، یکی از همگروه های ایران است.

در کل تیم ملی هندبال ساحلی ایران در گروه اول مسابقات قهرمانی جهان با کرواسی، آرژانتین و اروگوئه همگروه است. کرواسی با دو طلا، یک نقره و یک برنز در رده دوم بهترین های هندبال ساحلی جهان قرار دارد. آرژانتین هم با کسب عنوان قهرمانی آمریکا جواز حضور در این مسابقات را کسب کرده و اروگوئه هم عنوان چهارم قاره آمریکا را در اختیار دارد.

گروه بندی کامل مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی جهانی و برنامه دیدارهای ایران در این رقابت ها به این شرح است:

گروه A:

ایران، کرواسی، آرژانتین، اروگوئه

گروه B:

اسپانیا، مجارستان، ویتنام، نیوزلند

گروه C:

قطر، عمان، استرالیا، دانمارک

گروه D:

برزیل، روسیه، آمریکا، سوئد

سه شنبه دوم مردادماه:

ایران- آرژانتین

ایران - اروگوئه

چهارشنبه سوم مردادماه:

ایران - کرواسی

هشتمین دوره مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی جهان تا هفتم مردادماه در کازان روسیه ادامه خواهد داشت.