شکستگی استخوان در اواخر عمر با افزایش خطر مرگ همراه است

به گزارش خبرنگار مهر، «ژاکلین سنتر»، سرپرست تیم تحقیق از موسسه تحقیقات پزشکی گاروان استرالیا، در این باره می گوید: «شکستگی استخوان نقطه شروع بسیاری از مشکلات سلامت است چراکه سال ها بعد از بهبود شکستگی همچنان مشکلات ناشی از آن وجود دارد و در نهایت می تواند منجر به مرگ زودهنگام تر شود.»

این مطالعه شامل تمام مردم بالا ۵۰ سال اهل کشور دانمارک بود که در سال ۲۰۰۱ دچار شکستگی استخوان شده بودند. این افراد به مدت یک دهه تحت نظر بودند.

به گفته محققان یک سال بعد از شکستگی مفصل ران، ریسک مرگ در مردان ۳۳ درصد و در زنان ۲۰ درصد است.

در مدت یک سال بعد از شکستگی استخوان ران یا لگن نیز ریسک مرگ بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش می یابد.

بیشترین خطر مرگ ۱۰ سال بعد از شکستگی لگن و حدود ۵ سال بعد از شکستگی غیرلگنی است.

از اینرو محققان تاکید دارند باید افرادی که در معرض ریسک شکستگی استخوان قرار دارند قبل از بروز مشکلات سلامت شناسایی شوند و مورد مشاوره قرار گیرند.