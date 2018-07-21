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۳۰ تیر ۱۳۹۷، ۱۴:۵۹

فرمانده انتظامی مازندران:

شمار غریق دریای مازندران ۲۷ درصد کاهش یافت

شمار غریق دریای مازندران ۲۷ درصد کاهش یافت

ساری - فرمانده انتظامی استان مازندران از کاهش ۲۷ درصدی آمار غریق از آغاز اجرای طرح سالم سازی دریا در سواحل استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمود میرفیضی با اشاره به کاهش ۲۷ درصد شمار غریق دریای استان تصریح کرد: طرح سالم سازی دریا در سال ۱۳۹۷ از ۲۵ خردادماه در طول ۴۸۷ کیلومتر از سواحل دریای مازندران به مرحله اجرا درآمد.

فرمانده انتظامی استان مازندران،گفت: در راستای طرح سالم سازی دریا جلسات و برنامه ریزی گسترده در حوزه های مختلف با همکاری استانداری، فرمانداری ها، شهرداری ها، دستگاه های اجرایی و سازمان های خدماتی و امدادی صورت گرفته است.

سردار میرفیضی با اشاره به شناسایی ۳۵۸ نقطه شنا ممنوع در سواحل دریا ، اظهار داشت: طرح دریا در سال جاری در قالب ۲۸ طرح و ۴۳ چادر در سطح شهرستان های ساحلی استان برپا و راه اندازی شده است.

فرمانده انتظامی استان مازندران همچنین از اجرای طرح تابستانه پلیس در راستای برقراری نظم و امنیت عمومی در ۱۲۰ شهرک ساحلی و ۱۱۰ تفرجگاه استان خبر داد و افزود: از آغاز اجرای طرح اقدامات موثری در راستای برخورد با تخلفات، جرائم و ناهنجاری های اجتماعی و اخلاقی در سطح سواحل دریا و تفرجگاه ها صورت گرفته است.

وی از توقیف بیش از ۲ هزار ۲۰۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت و ۱۳۴ فروند قایق و جت اسکی متخلف طی این مدت خبر داد.

میرفیضی با اشاره به کاهش ۲۷ درصدی آمار غریق در سواحل دریای مازندران از آغاز اجرای طرح تاکنون خبر داد و افزود: عدم آشنایی به فنون شنا، عدم توجه به هشدار عوامل اجرایی طرح دریا و شنا در مناطق ممنوعه از جمله علل غرق شدگی در سواحل دریا بوده است.

وی از امداد رسانی و نجات جان بیش از ۲۰۰ نفر از شهروندان و مسافران از غرق شدگی در دریا طی این مدت خبر داد و افزود: حضور موثر عوامل انتظامی، یگان ویژه ، دریابانی، ناجیان غریق و گروه های امداد و نجات در سواحل و توجه مردم به هشدارهای پلیس، نقش بسزایی در کاهش آمار غریق در سواحل داشته است.

سردار میرفیضی از تشکیل ۱۲ کمیته با شرح وظایف و ماموریت های مشخص در راستای اجرای طرح دریا خبر داد و افزود: پلیس علاوه بر مسئولیت کمیته امنیت در برخی از کمیته ها نیز عضویت دارد که یکی از مهمترین این کمیته ها، کمیته فرهنگی است.

فرمانده انتظامی استان مازندران، افزود: نیروی انتظامی به همراه سپاه کربلای استان، صدا وسیمای مرکز استان، ادارات کل ورزش و جوانان ، میراث فرهنگی و گردشگری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعیت هلال احمر عضو کمیته فرهنگی است و اقدامات شاخصی در این حوزه در طرح دریا داشته است. 

سردار میرفیضی از برپایی نمایشگاه آسیب های اجتماعی، ارائه خدمات مشاوره ای رایگان از سوی کارشناسان مرکز مشاوره آرامش و اجرای برنامه تئاتر خیابانی، نصب بنر های هشداری و آموزشی ، توزیع بروشور و کتابچه دانستنی های انتظامی و اجتماعی، همکاری با برنامه سازان صدا وسیما را از جمله اقدامات فرهنگی و اجتماعی پلیس در سواحل دریا برشمرد.

 وی افزود: بی تردید اقدامات فرهنگی و اجتماعی در سواحل نقش موثری در پیشگیری از آسیب های اجتماعی دارد.

کد مطلب 4352849

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