شمار غریق دریای مازندران ۲۷ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمود میرفیضی با اشاره به کاهش ۲۷ درصد شمار غریق دریای استان تصریح کرد: طرح سالم سازی دریا در سال ۱۳۹۷ از ۲۵ خردادماه در طول ۴۸۷ کیلومتر از سواحل دریای مازندران به مرحله اجرا درآمد.

فرمانده انتظامی استان مازندران،گفت: در راستای طرح سالم سازی دریا جلسات و برنامه ریزی گسترده در حوزه های مختلف با همکاری استانداری، فرمانداری ها، شهرداری ها، دستگاه های اجرایی و سازمان های خدماتی و امدادی صورت گرفته است.

سردار میرفیضی با اشاره به شناسایی ۳۵۸ نقطه شنا ممنوع در سواحل دریا ، اظهار داشت: طرح دریا در سال جاری در قالب ۲۸ طرح و ۴۳ چادر در سطح شهرستان های ساحلی استان برپا و راه اندازی شده است.

فرمانده انتظامی استان مازندران همچنین از اجرای طرح تابستانه پلیس در راستای برقراری نظم و امنیت عمومی در ۱۲۰ شهرک ساحلی و ۱۱۰ تفرجگاه استان خبر داد و افزود: از آغاز اجرای طرح اقدامات موثری در راستای برخورد با تخلفات، جرائم و ناهنجاری های اجتماعی و اخلاقی در سطح سواحل دریا و تفرجگاه ها صورت گرفته است.

وی از توقیف بیش از ۲ هزار ۲۰۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت و ۱۳۴ فروند قایق و جت اسکی متخلف طی این مدت خبر داد.

میرفیضی با اشاره به کاهش ۲۷ درصدی آمار غریق در سواحل دریای مازندران از آغاز اجرای طرح تاکنون خبر داد و افزود: عدم آشنایی به فنون شنا، عدم توجه به هشدار عوامل اجرایی طرح دریا و شنا در مناطق ممنوعه از جمله علل غرق شدگی در سواحل دریا بوده است.

وی از امداد رسانی و نجات جان بیش از ۲۰۰ نفر از شهروندان و مسافران از غرق شدگی در دریا طی این مدت خبر داد و افزود: حضور موثر عوامل انتظامی، یگان ویژه ، دریابانی، ناجیان غریق و گروه های امداد و نجات در سواحل و توجه مردم به هشدارهای پلیس، نقش بسزایی در کاهش آمار غریق در سواحل داشته است.

سردار میرفیضی از تشکیل ۱۲ کمیته با شرح وظایف و ماموریت های مشخص در راستای اجرای طرح دریا خبر داد و افزود: پلیس علاوه بر مسئولیت کمیته امنیت در برخی از کمیته ها نیز عضویت دارد که یکی از مهمترین این کمیته ها، کمیته فرهنگی است.

فرمانده انتظامی استان مازندران، افزود: نیروی انتظامی به همراه سپاه کربلای استان، صدا وسیمای مرکز استان، ادارات کل ورزش و جوانان ، میراث فرهنگی و گردشگری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعیت هلال احمر عضو کمیته فرهنگی است و اقدامات شاخصی در این حوزه در طرح دریا داشته است.

سردار میرفیضی از برپایی نمایشگاه آسیب های اجتماعی، ارائه خدمات مشاوره ای رایگان از سوی کارشناسان مرکز مشاوره آرامش و اجرای برنامه تئاتر خیابانی، نصب بنر های هشداری و آموزشی ، توزیع بروشور و کتابچه دانستنی های انتظامی و اجتماعی، همکاری با برنامه سازان صدا وسیما را از جمله اقدامات فرهنگی و اجتماعی پلیس در سواحل دریا برشمرد.

وی افزود: بی تردید اقدامات فرهنگی و اجتماعی در سواحل نقش موثری در پیشگیری از آسیب های اجتماعی دارد.