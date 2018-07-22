به سوی مردم بیایید و دردشان را بشنوید/ آنها که شانه خالی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، تازه ترین کمپین فرهنگی خانه طراحان انقلاب اسلامی با موضوع خدمت به مردم با شعار «از سخن تا به عمل یک قدم است» در قالب بیلبوردهای شهری در سطح شهر تهران رونمایی شد.

در توضیح کمپین فرهنگی خانه طراحان انقلاب اسلامی با موضوع خدمت به مردم، آمده است: «کشور ما از سختی های بسیاری عبور کرده است. هر چه داریم از لطف خداست و تلاش مردان خدا و اگر چیزی کم داریم از کسانی است که به هر دلیلی از بار مسئولیتی که بر دوششان بوده شانه خالی کرده اند. برای سربلندی ایران، مردم و مسئولان همه باید در کنار یکدیگر باشیم پس فاصله ای که بین شما و مردم افتاده را از میان بردارید و به سمت مردم بیایید و دردشان را بشنوید و مشکل شان را حل کنید.»

تیم ایده پردازی این کمپین متشکل از پویا سرابی، محمود آراسته نسب، محمد تقی پور، سینا رعیت دوست و محمد شکیبا است. محمود آراسته نسب مدیر هنری کار است و طراحی گرافیک بر عهده محمد تقی پور، سینا رعیت دوست و محمد شکیبا بوده است. طراح شعارها را پویا سرابی انجام داده است.