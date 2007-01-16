  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۶ دی ۱۳۸۵، ۱۰:۵۰

10 تیم آسیایی برای حضور در جام باشگاه های تکواندو اعلام آمادگی کردند

برای حضور در اولین دوره رقابت های تکواندو جام باشگاه های آسیا 10 تیم آسیایی اعلام آمادگی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوشنبه در زمان پایان مهلت ثبت نام تیم ها جهت شرکت در اولین دوره رقابت های تکواندو جام باشگاه های آسیا 9 کشور خارجی برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کردند.

بر همین ا ساس کره جنوبی (2 تیم) ، ارمنستان ، ژاپن ، فلسطین ، هند ، عراق ، پاکستان ، افغانستان و کویت کشورهایی هستند که در این  مسابقات شرکت خواهند کرد.از ایران نیز تیم های پاس، دانشگاه آزاد و یکی از دو تیم سایپا یا منتخب باشگاه ها به مصاف رقبای خارجی خود خواهند رفت.

این رقابت ها 22 تا 24 بهمن ماه در سالن شهید افراسیابی تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 435316

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه