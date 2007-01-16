10 تیم آسیایی برای حضور در جام باشگاه های تکواندو اعلام آمادگی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوشنبه در زمان پایان مهلت ثبت نام تیم ها جهت شرکت در اولین دوره رقابت های تکواندو جام باشگاه های آسیا 9 کشور خارجی برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کردند.

بر همین ا ساس کره جنوبی (2 تیم) ، ارمنستان ، ژاپن ، فلسطین ، هند ، عراق ، پاکستان ، افغانستان و کویت کشورهایی هستند که در این مسابقات شرکت خواهند کرد.از ایران نیز تیم های پاس، دانشگاه آزاد و یکی از دو تیم سایپا یا منتخب باشگاه ها به مصاف رقبای خارجی خود خواهند رفت.

این رقابت ها 22 تا 24 بهمن ماه در سالن شهید افراسیابی تهران برگزار خواهد شد.