تغییرات هیات مدیره باشگاه به کادر فنی مربوط نمی شود/ با تمام قدرت در جام حذفی حاضر می شویم

مربی تیم فوتبال استقلال با بیان این مطلب به خبرنگارمهر گفت: مدیریت باشگاه استقلال به مسائل کلان باشگاه رسیدگی می کند و شرح وظایفی کاملا متفاوت با نقش کادرفنی درتیم فوتبال این باشگاه دارد. به همین خاطرهر تغییری که درهیات مدیره به وجود می آید نباید در کار مربیان خللی وارد کند.

وی ادامه داد: ما متاثر ازهمین مسئله مانند هفته های گذشته تیم را آماده می کنیم و سعی داریم مشکلات باشگاه تمرکز بازیکنان را برهم نزند.

اقبالی با مثبت ارزیابی کردن نتایج اردوی آماده سازی تیم فوتبال استقلال در جزیره کیش گفت: درکیش سعی مان بر این بود که شرایط بدنی بازیکنان حفظ شود و قوای بدنی نفرات خط میانی را تقویت کنیم. هماهنگی بیشتر و نزدیک کردن روابط کادر فنی با بازیکنان نیز از دیگر اهداف ما در اردوی نیمه حرفه ای جزیره کیش بود.

وی افزود: مسابقات لیگ قهرمانان آسیا تا چندی دیگر آغاز می شود و تیم در کوران رقابتهای جام حذفی و لیگ برتر نمی تواند برنامه تمرینی جدید را پشت سر بگذارد. با این شرایط اردوی خوبی را در جزیره کیش پشت سر گذاشتیم که امیدوارم نتایج آن را در مسابقات آتی شاهد باشیم.

مربی تیم فوتبال استقلال اذعان داشت: غیبت بازیکنان ملی پوش در اردوی کیش قطعا روی کار تیم تاثیرگذار خواهد بود. گمان می کردیم پس از بازی با هامبورگ و اشتوتگارت بازیکنان ملی پوش به اردو ملحق می شوند اما بازی با امارات مانع از همراهی آنها با تیم شد. با اینحال مانند اردوهای گذشته بازهم نتوانستیم بازیکنان ملی پوش خود را به همراه داشته باشیم که این می تواند درکارتیم تاثیر منفی بگذارد.

اقبالی اظهار داشت: هنوز فهرست بازیکنان مدنظر خود را برای مسابقات لیگ قهرمانان آسیا مشخص نکرده ایم . باید در نشستی با امیر قلعه نویی و دیگر اعضا کادر فنی در این زمینه تصمیم گیری کنیم. قطعا با توجه به نیاز خود تغییراتی در فهرست تیم خود اعمال خواهیم کرد البته در این راه نیازمند کمک مدیریت باشگاه هسیتم تا با حمایت خود مشکلات ما را مرتفع کنند.

وی تصریح کرد: از امروز تمرینات خود را برای حضور در مسابقه جام حذفی برابر مقاومت بسیج فارس آغاز می کنیم. یکی از اهداف ما موفقیت در جام حذفی است و به همین خاطر با تمام توان به مصاف حریفان خواهیم رفت.