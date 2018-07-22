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۳۱ تیر ۱۳۹۷، ۷:۵۶

نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه در مجلس:

مصوبه مجلس برای طرح های اشتغال زیر ۱۰۰میلیون اجرایی نشده است

مصوبه مجلس برای طرح های اشتغال زیر ۱۰۰میلیون اجرایی نشده است

بیرجند- نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه در مجلس گفت: مصوبه مجلس مبنی بر تسویه بدون سود طرح های اشتغال زایی زیر ۱۰۰میلیون تومان در خراسان جنوبی اجرایی نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا امیرحسنخانی شنبه شب در جلسه مشترک کارگروه تخصصی اشتغال و کمیسیون هماهنگی بانک های خراسان جنوبی بیان کرد: در مجلس مصوبه ای مبنی بر این داشتیم که طرح های زیر ۱۰۰ میلیون تومان، بدون  سود تسویه شوند.

وی با بین اینکه سال گذشته پنج هزار میلیارد تومان در این راستا هزینه شد، افزود: متاسفانه این مصوبه در خراسان جنوبی اجرایی نمی شود.

امیرحسنخانی با بیان اینکه استان هایی مانند خراسان جنوبی به اجرای این مصوبه نیاز دارند، افزود: بسیاری از کشاورزان به دلیل اجرایی نشدن این مصوبه، پول های کلانی برای سود پرداخت می کنند.

 نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه بیان کرد:بسیاری از روستاها از تسهیلات اشتغال زایی بی اطلاع هستند.

نظر افضلی خواستار آگاهی بخشی در روستاها شد و اظهار کرد: روستاییان هدف اصلی در پرداخت تسهیلات هستند.

وی وثیقه را درد خراسان جنوبی عنوان کرد و گفت: نباید بانک ها در پرداخت تسهیلات سخت گیری کنند تا مبلغ بیشتری جذب شود.

کد مطلب 4353199

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