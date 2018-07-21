گفتگوی وزیر خزانه داری و دارایی آمریکا و کره جنوبی در خصوص ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، «استیون منوچین» وزیر خزانه داری آمریکا و «کیم دونگ یون» وزیر دارایی کره جنوبی در دیدار خود در حاشیه نشست وزیران اقتصاد گروه ۲۰ در بوینس آیرس در خصوص ایران به گفتگو پرداختند.

منوچین با انتشار پیامی در صفحه توییتر خود نوشت در این دیدار گفتگوی سازنده ای با طرف کره ای داشته است.

وی پیشتر به خبرنگاران گفته بود قصد دارد در حاشیه نشست وزیران اقتصاد گروه ۲۰، با همتایان خود دیدار و در خصوص همکاری کشورهای عضو این گروه با واشنگتن در تحریم ایران، تبادل نظر کند.

گفتنی است نشست وزیران اقتصاد و دارایی گروه ۲۰ در بحبوحه تشدید تنش ها بین آمریکا و شرکای اروپایی و آسیایی این کشور به خاطر اعمال تعرفه های جدید گمرکی از سوی واشنگتن برگزار می شود.