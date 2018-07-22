رؤسای پارلمان های عربی خواستار حمایت از ملت فلسطین شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، رؤسای پارلمان های عربی در نشست فوق العاده اتحادیه این پارلمان ها در قاهره که به درخواست کشور کویت برگزار شد ضمن بررسی آخرین تحولات مسأله فلسطین خواهان افزایش حمایت از ملت فلسطین شدند.

«علی عبد العال» رئیس اتحادیه پارلمان های عربی و رئیس پارلمان مصر در آغاز این نشست تصریح کرد که هدف از این نشست بررسی آخرین تحولات اوضاع غزه و جنایت های رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین است.

در این نشست همچنین تبعات حقوقی تصویب قانون «کشور یهود» و تصمیم دولت کنونی آمریکا برای انتقال سفارت این کشور در فلسطین اشغالی از تل آویو به قدس اشغالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

«مرزوق غانم» رئیس پارلمان کویت نیز در این نشست اعلام کرد که «وقتی خواستار برگزاری نشست فوق العاده اتحادیه شدیم، انتظار این سوال را داشتیم که چه اتفاقی افتاده است تا نشست برگزار کنیم». وی در پاسخ به این سوال گفت که «مسأله فلسطین برای ما همیشه مسأله ای مهم است».

وی افزود: هر وقت ما ساکت می نشینیم، دشمن به تجاوزات خود ادامه می دهد و هر وقت شعارهای واقع بینانه سر می دهیم، او به ما زور می گوید و وقتی به هنر سیاست متوسل می شویم، سفارت ها را به قدس منتقل می کند و هر نشست و فعالیتی که نام فلسطین از آن شنیده شود، برای ما مهم است و باعث خشم و ناراحتی اسرائیل می شود.

غانم همچنین خواستار اتخاذ مواضع جدی در قبال مسأله فلسطین و حمایت از آن شد.

رؤسای پارلمان های لیبی، الجزائر، یمن، اردن، سودان و سومالی هم به نوبه خود بر حمایت کشورشان از مسأله فلسطین تاکید کرده و خواستار اتخاذ موضعی یکپارچه در حمایت از ملت فلسطین و مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی و اقدامات آمریکا به ویژه در قالب معامله قرن شدند.