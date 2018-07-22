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۳۱ تیر ۱۳۹۷، ۸:۴۵

رئیسی به مهر خبر داد

انتشار یک فولکلور عاشقانه بلوچی در قالب رمان

انتشار یک فولکلور عاشقانه بلوچی در قالب رمان

«زن‌ها عاقل به صحنه برمی‌گردند» سومین رمان اکبر رئیسی، نویسنده بلوچ توسط شرکت نشر البرز منتشر شد.

اکبر رئیسی نویسنده و فعال فرهنگی بلوچ درباره این رمان به خبرنگار مهر گفت: این رمان دو داستان مجزا دارد که یک فصل در میان روایت می‌شوند. در داستان اول یک خانم سلبریتی (مجری تلوزیون و مدیر یک نشریه زنان) بنا به دلیلی رازآلود که بعدا مشخص می‌شود، سر راه راوی داستان قرار می‌گیرد تا به او کمک کند به خودشکوفایی و موفقیتی که در تقلای آن بوده است برسد.

وی ادامه داد: پروژه مشترک این دو، بازنویسی مدرن یک حکایت عاشقانه مشهور بلوچ است که در آن دو زن سر تصاحب یک مرد می‌جنگند.

رئیسی توضیح داد: اما در حین این همکاری، راوی از یک طرف نگران حساسیت‌های احتمالی همسرش است و از طرف دیگر بخاطر اتفاقاتی دیگر، در نیمه راه ارتباط خود با خانم سلبریتی را قطع می‌کند؛ ولی واکنش همسرش در برابر این انصراف کاملاً غیرمنتظره و شوک‌برانگیز است.

این رمان‌نویس با بیان اینکه داستان دوم کتاب «زن‌ها عاقل به صحنه برمی‌گردند» پرداخت مدرن حکایت عاشقانه معروف بلوچ بنام «شاری، شهداد و مهناز» است، افزود: در این داستان شاری با طرح نقشه‌ای، هووی خود مهناز را در معرض اتهام خیانت و رابطه نامشروع با چوپان خانه‌زادش قرار داده و پایانی تراژدیک برای هرسه‌شان را رقم می‌زند.

شرکت نشر البرز رمان «زن‌ها عاقل به صحنه برمی‌گردند» به قلم اکبر رئیسی را در قالب ۲۱۰ صفحه و با قیمت ۱۹هزار تومان منتشر و عرضه کرده است.

اکبر رئیسی پیش از این دو رمان دیگر به نام‌های «نیلگ» و «آپسارا، جاسوسه خدایان» را نوشته و منتشر کرده بود و بواسطه آنها موفق به دریافت چند جایزه ادبی شده بود.

کد مطلب 4353250
علیرضا جباری دارستانی

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