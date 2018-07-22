انتشار یک فولکلور عاشقانه بلوچی در قالب رمان

اکبر رئیسی نویسنده و فعال فرهنگی بلوچ درباره این رمان به خبرنگار مهر گفت: این رمان دو داستان مجزا دارد که یک فصل در میان روایت میشوند. در داستان اول یک خانم سلبریتی (مجری تلوزیون و مدیر یک نشریه زنان) بنا به دلیلی رازآلود که بعدا مشخص میشود، سر راه راوی داستان قرار میگیرد تا به او کمک کند به خودشکوفایی و موفقیتی که در تقلای آن بوده است برسد.
وی ادامه داد: پروژه مشترک این دو، بازنویسی مدرن یک حکایت عاشقانه مشهور بلوچ است که در آن دو زن سر تصاحب یک مرد میجنگند.
رئیسی توضیح داد: اما در حین این همکاری، راوی از یک طرف نگران حساسیتهای احتمالی همسرش است و از طرف دیگر بخاطر اتفاقاتی دیگر، در نیمه راه ارتباط خود با خانم سلبریتی را قطع میکند؛ ولی واکنش همسرش در برابر این انصراف کاملاً غیرمنتظره و شوکبرانگیز است.
این رماننویس با بیان اینکه داستان دوم کتاب «زنها عاقل به صحنه برمیگردند» پرداخت مدرن حکایت عاشقانه معروف بلوچ بنام «شاری، شهداد و مهناز» است، افزود: در این داستان شاری با طرح نقشهای، هووی خود مهناز را در معرض اتهام خیانت و رابطه نامشروع با چوپان خانهزادش قرار داده و پایانی تراژدیک برای هرسهشان را رقم میزند.
شرکت نشر البرز رمان «زنها عاقل به صحنه برمیگردند» به قلم اکبر رئیسی را در قالب ۲۱۰ صفحه و با قیمت ۱۹هزار تومان منتشر و عرضه کرده است.
اکبر رئیسی پیش از این دو رمان دیگر به نامهای «نیلگ» و «آپسارا، جاسوسه خدایان» را نوشته و منتشر کرده بود و بواسطه آنها موفق به دریافت چند جایزه ادبی شده بود.
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