حضور والیبالیست قمی در مسابقات جهانی والیبال نشسته هلند

محمد پیروزمنش در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت‌های جام جهانی والیبال نشسته معلولان در هلند در حال برگزاری است و استان قم در ترکیب تیم ملی والیبال نشسته دارای یک ورزشکار است.



وی افزود: حسین گلستانی والیبالیست قمی به عنوان یکی از اعضای تیم ملی در این مسابقات به میدان می‌رود چنان که گلستانی در جریان مسابقه نخست ملی پوشان والیبال نشسته برابر ژاپن نیز به میدان رفت و یکی از اعضای سهیم در این پیروزی جهانی بود.



رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولان استان قم گفت: حسین گلستانی سهمیه قطعی حضور در بازی‌های پارآسیایی جاکارتا از استان قم به شمار می‌رود و در سال ۲۰۱۶ موفق شد مدال طلای بازی‌های پارالمپیک ریو را به دست بیاورد و در تاریخ ورزش استان قم جاودانه شود.



پیروز منش بیان داشت: در صورت قهرمانی محتمل تیم ملی والیبال نشسته ایران در مسابقات بازی‌های پارآسیایی جاکارتا، حسین گلستانی برای دومین بار متوالی طلای بازی‌های پارآسیایی را کسب می‌کند زیرا وی در سال ۲۰۱۴ در اینچئون کره جنوبی نیز به این مدال دست پیدا کرده بود.



وی عنوان کرد: این والیبالیست با اخلاق قمی در فصل گذشته لیگ برتر والیبال نشسته، یکی از ارکان مهم تیم هیئت جانبازان و معلولین قم بود و همراه با این تیم در میانه جدول لیگ برتر والیبال نشسته قرار گرفت.