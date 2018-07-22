اروپای بدون سایه آمریکا را باید تجربه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «فردریش مرتس» سیاستمدار و حقوقدان آلمانی با انتقاد از دیدار «ولادیمیر پوتین» و «دونالد ترامپ» روسای جمهوری روسیه و آمریکا در گفتگو با روزنامه دی ولت اظهار داشت: آینده مناسبات روسیه- آمریکا خوش بینانه به نظر نمی رسد. ما باید واقعیات را پذیرفته و مبتنی بر آن سیاست های اروپا را رقم بزنیم.

وی با اشاره به قدرت زیاد و استراتژی خاص اروپا در خصوص سیاست بین الملل تاکید کرد: اکنون زمان آن فرا رسیده تا اروپای بدون سایه آمریکا را تجربه کنیم. اروپا از قدرت و سیاست کافی برخوردار است.

مرتس همچنین افزود: پیروزی احتمالی ترامپ در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می تواند پیام های مهمی در بر داشته باشد، اما باز نمی تواند متاثر بر سیاست های اروپا شود.

گفتنی است دیدار روسای جمهوری روسیه و آمریکا با انتقاد بسیاری از سوی مقامات و سیاستمداران اروپایی روبرو شد.