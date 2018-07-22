  1. بین الملل
  2. اروپا
۳۱ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۲۵

سیاستمدار آلمانی:

اروپای بدون سایه آمریکا را باید تجربه کرد

اروپای بدون سایه آمریکا را باید تجربه کرد

یکی از سیاستمداران آلمانی با انتقاد از دیدار اخیر روسای جمهوری روسیه و آمریکا بر لزوم ایفای نقش بین المللی اروپا بدون سایه آمریکا تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «فردریش مرتس» سیاستمدار و حقوقدان آلمانی با انتقاد از دیدار «ولادیمیر پوتین» و «دونالد ترامپ» روسای جمهوری روسیه و آمریکا در گفتگو با روزنامه دی ولت اظهار داشت: آینده مناسبات روسیه- آمریکا خوش بینانه به نظر نمی رسد. ما باید واقعیات را پذیرفته و مبتنی بر آن سیاست های اروپا را رقم بزنیم.

وی با اشاره به قدرت زیاد و استراتژی خاص اروپا در خصوص سیاست بین الملل تاکید کرد: اکنون زمان آن فرا رسیده تا اروپای بدون سایه آمریکا را تجربه کنیم. اروپا از قدرت و سیاست کافی برخوردار است. 

مرتس همچنین افزود: پیروزی احتمالی ترامپ در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می تواند پیام های مهمی در بر داشته باشد، اما باز نمی تواند متاثر بر سیاست های اروپا شود. 

گفتنی است دیدار روسای جمهوری روسیه و آمریکا با انتقاد بسیاری از سوی مقامات و سیاستمداران اروپایی روبرو شد.

کد مطلب 4353341
شقایق لامع زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه