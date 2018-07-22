محمدحسین مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برگزاری جلسات آموزش نکات ایمنی و جلوگیری از حریق در مساجد منطقه چهار شهر کرمان با همکاری سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری صورت گرفته است، گفت: برنامهها، تمهیدات و دورههای آموزشی سازمان آتشنشانی برای پیشگیری از بروز حوادث احتمالی و رعایت نکات ایمنی در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه آموزش اصول ایمنی آتشنشانی در مساجد به منظور آمادگی شهروندان هنگام مقابله با حوادث غیرمترقبه انجام میشود، افزود: شهروندان میتوانند از کارشناسان آتشنشانی برای آموزش بهره ببرند و مواردی را درباره جلوگیری از حوادث، اطفای حریق و ... بیاموزند.
مومنی ادامه داد: فراگیری آموزشها و مباحث ایمنی سبب میشود سطح آگاهی شهروندان ارتقا یابد و بتوانند در مواقع ضروری از بروز خطرات جلوگیری کنند یا در موقع بروز خطرات احتمالی، استفاده مفیدی از این آموزشها داشته باشند.
شهردار منطقه چهار کرمان در ادامه با اشاره به وسعت محله سرآسیاب و ضرورت آموزش نکات ایمنی، تصریح کرد: تاکنون جلسات آموزش نکات ایمنی در مساجد جامع و ابوالفضل(ع) و المهدی در این محله برای شهروندان برگزار شده و آموزش در مسجد النبی نیز در برنامه کاری قرار دارد.
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