بازسازی ورزشگاه جهان آرا و احداث فرهنگسرا در خرمشهر انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر سعید نمکی شامگاه شنبه در حاشیه سفر به خرمشهر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی جلسه برگزار شده با حضور استاندار و مسئولان منطقه ای و مطرح شدن مشکلات در خصوص فضاهای ورزشی تصمیماتی اتخاذ و مقرر شد ورزشگاه شهید محمد جهان آرا مرمت و بازسازی شود.

وی همچنین از احداث یک فرهنگسرا در خرمشهر با توجه به نبود این فضای فرهنگی در این شهرستان خبر داد و گفت: کلنگ یک فرهنگسرا در خرمشهر نیز به زمین زده خواهد شد که ظرف یک تا دو سال آینده این پروژه اجرایی خواهد شد.

وی همچنین از تعریف یک ردیف اعتباری برای منطقه آزاد اروند خبر داد و اظهار کرد: مقرر شد برای سال ۹۸ یک ردیف اعتباری مستقل برای منطقه آزاد اروند دیده شود و از سوی سازمان برنامه و بودجه تلاش می شود یکی از پیشنهادات دولت در لایحه سال ۹۸ تعریف این ردیف مالی برای حمایت از منطقه آزاد اروند باشد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص مشکلات تجار در منطقه آزاد اروند برای ترخیص و سفارش کالا بیان کرد: این مشکل به طور خاص دنبال خواهد شد و تلاش می شود تا بار هیچ تاجری در گمرکات باقی نماند و دولت برای این مشکل نیز مکانیزم در نظر می گیرد.