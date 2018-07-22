به گزارش خبرگزاری مهر، در پی ارتحال آیت‌الله مرتضی تهرانی از اساتید برجسته حوزه علمیه تهران، آیت‌الله نوری همدانی از مراجع تقلید پیام تسلیتی بدین شرح منتشر کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

ارتحال عالم ربانی آیت الله آقای حاج شیخ مرتضی تهرانی رضوان الله تعالی علیه، موجب تاثر و تالّم گردید.

این شخصیت بزرگوار که عمری را در ترویج معارف اسلامی و مکتب اهلبیت علیهم السلام صرف نمود و از این رهگذر توانست قلوب بسیاری از مردم خصوصاً جوانان را متوجه ذات اقدس حق نماید و در مسیر اطلاعت و بندگی راهنمایی سازد.

اخلاص در عمل و صداقت در کلام و رفتار، تواضع و مردمی بودن از صفات دیگر ایشان بود. ارادت به امام راحل و نهضت آن بزرگوار در ایشان مشهود بود.

فقدان این عالم پرهیزکار را به حوزه های علمیه و بیت مکرّم و آقازادگان محترم تسلیت عرض نموده و علو مقام برای آن فقید سعید از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

حسین نوری همدانی

۷ ذی القعده الحرام ۱۴۳۹