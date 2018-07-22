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۳۱ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۱۷

آیت الله نوری همدانی:

تواضع و مردمی بودن از صفات آیت‌الله مرتضی تهرانی بود

تواضع و مردمی بودن از صفات آیت‌الله مرتضی تهرانی بود

آیت الله نوری همدانی در پیامی نوشت: اخلاص در عمل و صداقت در کلام و رفتار، تواضع و مردمی بودن از صفات دیگر ایشان بود. ارادت به امام راحل و نهضت آن بزرگوار در ایشان مشهود بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی ارتحال آیت‌الله مرتضی تهرانی از اساتید برجسته حوزه علمیه تهران، آیت‌الله نوری همدانی از مراجع تقلید پیام تسلیتی بدین شرح منتشر کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
ارتحال عالم ربانی آیت الله آقای حاج شیخ مرتضی تهرانی رضوان الله تعالی علیه، موجب تاثر و تالّم گردید.
این شخصیت بزرگوار که عمری را در ترویج معارف اسلامی و مکتب اهلبیت علیهم السلام صرف نمود و از این رهگذر توانست قلوب بسیاری از مردم خصوصاً جوانان را متوجه ذات اقدس حق نماید و در مسیر اطلاعت و بندگی راهنمایی سازد.

اخلاص در عمل و صداقت در کلام و رفتار، تواضع و مردمی بودن از صفات دیگر ایشان بود. ارادت به امام راحل و نهضت آن بزرگوار در ایشان مشهود بود.

فقدان این عالم پرهیزکار را به حوزه های علمیه و بیت مکرّم و آقازادگان محترم تسلیت عرض نموده و علو مقام برای آن فقید سعید از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.
حسین نوری همدانی
۷ ذی القعده الحرام ۱۴۳۹

کد مطلب 4353425

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