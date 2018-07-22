حضور ۳ گروه موسیقی خارجی در جشنواره «لیلم»

محسن محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جشنواره موسیقی البرزنشینان – لیلم برای سومین دوره از روز دوشنبه در پنج شهر استان مازندران و شهر سمنان آغاز به کار می کند اظهار داشت: سه گروه هنری و موسیقی از کشورهای افغانستان، آذربایجان و قزاقستان در این جشنواره هنرنمایی می کنند.

وی به جدول زمانبندی برنامه های جشنواره لیلم اشاره کرد وگفت: این جشنواره در شهرهای ساری، بهشهر، بابلسر، چالوس و رامسر و سمنان برگزار می شود و روز دوشنبه ساعت ۲۱ گروه های آیشم مازندران، افغانستان سلام، ساوالان جمهوری آذربایجان و نجوای کتول در ساری به اجرای برنامه می پردازند.

وی ادامه داد: در بابلسر نیز شامگاه دوشنبه گروه اساره سو از مازندران، گیل و آمارد از گیلان و آوای اصلان کتول از گلستان به هنرنمایی خواهند پرداخت.

محمدی با بیان اینکه اجرای جشنواره تا ۵ مردادماه اداممه دارد گفت: در مجموع ۸۸۹ هنرمند موسیقی بومی در بخش های انفرادی، گروهی، البرزنشین، مازندرانی، نواحی و بین المللی در این جشنواره شرکت می کنند.

دبیر جشنواره موسیقی البرنشینان تصریح کرد: امسال و در سومین دوره جشنواره ۵۹ اجرا از سوی ۱۱ گروه مازندرانی، شش گروه البرزنشین، شش گروه نواحی و سه گروه خارجی را شاهد خواهیم بود.