یورش نظامیان صهیونیست به بخش قدیمی قدس/بازداشت دهها فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، نظامیان صهیونیست همچنان به اقدامات سرکوبگرانه خود علیه فلسطینیان ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در ادامه این اقدامات، نظامیان صهیونیست به بخش قدیمی قدس اشغالی یورش بردند.

به دنبال این حمله درگیری شدیدی میان صهیونیستها و فلسطینیان درگرفت.

صهیونیستها در جریان این درگیری دهها شهروند فلسطینی را بدون تفهیم اتهام بازداشت کردند.

این درحالی است که پیش از یورش نظامیان صهیونیست به بخش قدیمی قدس، شهرک نشینان مسجدالاقصی را مورد هتک حرمت قرار داده بودند.