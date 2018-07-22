به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز یکشنبه، پیش از آغاز اجلاس رییس کمیسیون اروپا (جانکلود جانکر) با رییسجمهور آمریکا، وزیر مالی فرانسه و گروههای صنعتی آلمان در مورد تعرفههای آمریکا به این کشور هشدار دادند.
گروههای صنعتی آلمان هشدار دادند که تعرفههایی که آمریکا اخیرا وضع یا اعمال کرده است، احتمال دارد به خود آمریکا لطمه بزند.
آمریکا در اول ماه ژوئن ، تعرفههایی را بر واردات فولاد و آلومینیوم اتحادیه اروپا وضع کرد و ترامپ تهدید کرد که تعرفههایی هم بر واردات خودرو و قطعات خودرو از اروپا وضع میکند.
جانکر در دیدار روز چهارشنبه خود با ترامپ، در مورد تجارت مذاکره خواهد کرد.
اما وزیر مالی فرانسه، برونو لو ماریه، که در اجلاس وزیران مالی جی۲۰ که از دیروز در بونوسآیرس در جریان است، با خبرنگاران صحبت میکرد، گفت اتحادیه اروپا نمیتواند بدون اینکه ابتدا ایالاتمتحده تعرفههای فولاد و آلومینیوم خود را لغو کند، با این کشور در مورد قرارداد تجارت آزاد مذاکره کند.
لو ماریه گفت: هیچ اختلاف نظری بین فرانسه و آلمان در مورد زمان و چگونگی آغاز مذاکرات تجاری با ایالاتمتحده وجود ندارد. هر دو توافق کردیم که واشنگتن باید گام اول را بردارد و تعرفهها را لغو کند.
دیتر کمپف، رییس اتحادیه صنعت آلمان (بیدیآی) هم در مصاحبه با ولتامسونتنگ گفت: تعرفههایی که با پوشش امنیت ملی آمریکا معرفی شدهاند باید از بین بروند.
او اضافه کرد: جانکر در دیدار خود با ترامپ باید به صراحت به ترامپ بگوید که ایالاتمتحده با وضع تعرفه بر خودرو و قطعات خودرو به خودش آسیب میزند.
او ادامه داد: صنعت خودروی آلمان بیش از ۱۱۸۰۰۰ نفر را در ایالاتمتحده استخدام کرده است و ۶۰ درصد آنچه آنها تولید میکنند به کشورهای خارج از آمریکا صادر میشود.
کمپف گفت: اروپا نباید به خود اجازه دهد که مورد اخاذی قرار بگیرد و باید در آمریکا ، ظاهری با اعتماد به نفس به خود بگیرد.
اریک شوایتزر، رییس اتاق بازرگانی و صنعت آلمان هم در مصاحبه با ولتامسونتانگ گفت که از تلاشهای جانکر برای ترغیب دولت آمریکا جهت وضع نکردن تعرفه بر واردات خودرو اروپا، استقبال میکند.
او گفت: بحث این است که این تعرفهها در نهایت همه بیاساس هستند.
نظر شما