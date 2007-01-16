پارک های علمی نقطه اتصال علم و اقتصاد هستند / دولت به راه اندازی مراکز رشد کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس ژاله مجیب - مدیر کل دفتر پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز گذشته در کارگاه علمی پارک ها و مراکز رشد در نمایشگاه بین المللی تهران به تعریفی جامع از پارک های فناوری و مراکز رشد پرداخت و گفت: پارک علم و فناوری سازمانی است که بوسیله متخصصین حرفه ای مدیریت می شود و هدف اصلی آن افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقا فرهنگ نوآوری و رقابت سازنده میان شرکتهای حاضر در پارک و موسسه های متکی بر علم و دانش است.



وی اضافه کرد: برای دستیابی به این هدف یک پارک علمی، جریان دانش و فناوری را در میان دانشگاهها، موسسه های تحقیق و توسعه، شرکت های خصوصی وبازار، به حرکت انداخته و مدیریت می کند و رشد شرکتهای متکی بر نو آوری را از طریق مراکز رشد و فرآیندهای زایشی تسهیل می کند.



مجیب در ادامه به تعریف مراکز رشد پرداخت و افزود: مراکز رشد مراکزی هستند که تحت مدیریت متخصصین حرفه ای با ارایه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه حرفه های جدید توسط کارآفرینانی که در قالب واحدهای نوپای فعال در زمینه های مختلف منتهی به فناوری متشکل شده اند و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن دارند، پشتیبانی می کنند.



وی اظهار داشت: خدمات پشتیبانی این مراکز شامل تامین محل کار ( به صورت اجاره)، خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی و اطلاع رسانی، خدمات مدیریتی، حقوقی، مالی، اعتباری، پروژه یابی و بازار یابی، آموزشهای تخصصی ویژه و مشاوره و سایر خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقای واحدهای فناوری است.



مدیر کل دفتر پارک های وزارت علوم هدف از ایجاد پارک های علمی را تجاری سازی نتایج تحقیقات و تحقق ارتباط بخشهای تحقیقاتی، تولیدی و خدماتی جامعه، کمک به جذب دانش فنی و سرمایه های بین المللی و داخلی، حمایت از ایجاد و توسعه شرکت های کوچک و متوسط فناوری و حمایت از موسسه ها و شرکتهای تحقیقاتی و مهندس نوآور با هدف توسعه فناوری و کارآفرینی دانست.



براساس این گزارش، در ادامه این کارگاه علمی مهندس فتحی کارشناس امور پارک ها در وزارت علوم به ویژگیهای پارکهای علمی و مراکز رشد اشاره کرد و گفت: پارکهای علمی و مراکز رشد ویژگیهایی همچون نزدیکی به مراکز شهری مهم، دانشگاه ها و مناطق اقتصادی، دارای توان تدارک امکانات و خدمات با ارزش افزوده بالا، دارای زیر ساختهای تاسیساتی و شهری مناسب هستند.

همچنین، دسترسی مناسب از قبیل اتوبان، فرودگاه، راه آهن، دارابودن معماری نوین ساختمانی و محیط آرام و دلپذیر از دیگر ویژگیهای این مراکز است.



وی در ادامه به اعتبارات دولتی برای این مراکز اشاره کرد و خاطر نشان کرد: حداکثر کمکهای دولت برای تاسیس این مراکز شامل 80 درصد هزینه های عملیات آماده سازی و شبکه تاسیساتی پارک به صورت بلاعوض و براساس ضوابط طرح های تملک دارایی ها و سرمایه ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است.



فتحی در پایان اظهار داشت: 70 درصد هزینه های مطالعه و تکیمل ساختمانهای مدیریتی و ستادی پارک به صورت بلاعوض و براساس ضوابط طرح های تملک دارایی ها و سرمایه ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. همچنین کمکهای دولت برای ایجاد ساختمانهای بخش مدیریتی و ستادی این مراکز حداکثر برای زیر بنایی به میزان 40 درصد مساحت پارک خواهد بود.



به گزارش مهر، این کارگاه علمی در حاشیه نمایشگاه هفته پژوهش برگزار شد. این نمایشگاه از 25 تا 29 دی ماه جاری در محل نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می شود.