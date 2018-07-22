به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سورنا ستاری در آیین اختتامیه بیست و نهمین المپیاد جهانی زیست شناسی (IBO ۲۰۱۸) به ظرفیت خارق العاده کشور در تربیت نیروی انسانی خلاق اشاره کرد و افزود: اقتصاد دانش‌بنیان به عنوان اصلی‌ترین پایه توسعه و پیشرفت کشور، متکی به خلاقیت نیروی انسانی است.

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور به جایگاه مطلوب ایران در تولید علم حوزه زیست فناوری گفت: ایران علاوه بر آن که به لحاظ تولید علم در زیست فناوری و دیگر حوزه‌ها دارای جایگاه مطلوبی در منطقه است به طوری‌که در زیست فناوری حائز رتبه سیزدهم و در حوزه سلول‌های بنیادی در رتبه چهاردهم قرار داریم.

ستاری به سهم قابل توجه کشور از استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان منطقه خاورمیانه در حوزه زیست‌فناوری اظهار کرد: بیش از ۹۸ درصد داروهای مورد نیاز کشور توسط شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی تأمین می‌شود و موفقیت این استارتاپ‌ها به دست نیروی انسانی خلاق و توانمندی اتفاق افتاده است که می‌توانند اقتصاد این حوزه را به شدت تقویت کنند و المپیادها یکی از خروجی این دست نیروی انسانی است.

رئیس بنیاد ملی نخبگان، با تأکید بر ضرورت ایجاد زیست‌بوم مساعد نوآوری و سرمایه‌گذاری بر روی نیروی انسانی خلاق گفت: امسال در المپیاد زیست جهش قابل توجهی را شاهد بودیم و بنیاد ملی نخبگان همچون سال‌های گذشته برگزیدگان این المپیاد را تحت پوشش قرار می‌دهد چراکه ضروری است نیروی انسانی خلاق و تحصیل کرده برای قرار گرفتن در مسیر نوآوری و کارآفرینی هدایت شود.

تقدیر از طلایی‌های المپیاد زیست‌شناسی ۲۰۱۸

المپیاد جهانی زیست‌شناسی ۲۰۱۸ از تاریخ ٢۴ تیرماه در تهران آغاز به کار کرده است و ٢۷٠ دانش‌آموز از ٧٠ کشور جهان در این المپیاد شرکت کرده‌اند که این مسابقات در ۲۶ تیرماه در بخش عملی و در ۲۸ تیرماه در بخش تئوری برگزار شد.

در این مسابقات دانش آموزان ایرانی موفق به کسب دو مدال طلا, یک نقره و یک برنز شدند. پارمیدا پزشکیان و نیکان امیرخانی مدال طلا، سارا محمدی مدال نقره و مهدی مسرور مدال برنز را برای ایران کسب کردند.