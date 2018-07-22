اولین جشنواره ورزشی بانوی کرامت در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جشنواره ورزشی بانوی کرامت با حضور سیده حمیده زرآبادی، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی و با مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری و هیئت ورزش های همگانی استان قزوین در بوستان بانوان «نرگس» برگزار شد.

سیده حمیده زرآبادی، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی در این مراسم گفت:ایجاد بسترهای مناسب جهت ترغیب بانوان به امر مهم ورزش نقش بسزایی در رشد و بالندگی جامعه دارد.

زرآبادی افزود: ارتقاء سلامت و نشاط بانوان با استفاده از ظرفیت ورزش های همگانی منجر به کاهش آسیب های اجتماعی و افزایش نشاط و سلامت جامعه به ویژه بانوان می شود.

وی اظهار کرد: توسعه ورزش های همگانی و برگزاری های برنامه های ورزشی ویژه بانوان در ارتقای سطح سلامت مادران که رسالت تربیت نسل بعدی را بر عهده دارند، بسیار موثر می باشد.

زرآبادی افزود:بانوان می توانند با حجاب در میادین ورزشی به امر ورزش بپردازند و برای کشورشان افتخار آفرینی کنند.

معصومه مرادیان، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین نیز گفت:توسعه ورزش به ویژه ورزش های همگانی در میان بانوان، سلامتی آنان را تضمین می کند.

وی به بانوان توصیه کرد از حداقل امکانات فیزیکی استفاده کرده و ورزش را در برنامه هفتگی خود قرار دهند.

معصومی اظهار کرد:دختران جوان می توانند با الگو گرفتن از بانوان ورزشکار در میادین ورزش افتخار آفرینی باشند و ضمن تضمین سلامت خود گام های خوبی را در توسعه ورزش کشور بردارند.

اجرای رشته های آمادگی جسمانی، طناب زنی، یوگا و ... توسط بانوان ورزشکار و تقدیر از بانوان قهرمان ورزشکار از دیگر برنامه های این مراسم بود.