تشدید طرح مقابله با توزیع اقلام ضد فرهنگی در استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، محمود خلجی اظهار داشت: روز گذشته طرح ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی و ساماندهی صنوف عرضه کننده محصولات فرهنگی با هدف مقابله با تهیه و توزیع اقلام مخرب فرهنگی در برخی از شهرستان های استان مرکزی اجرا شد.

وی ادامه داد: مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس در اجرای این طرح و در بازدید از تعدادی از اصناف عرضه کننده محصولات فرهنگی در شهرستان های اراک، خمین و آشتیان، موفق به جمع آوری دو هزار و ۵۴ قلم محصولات غیر فرهنگی شدند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: طرح های مختلف سرکشی و بازدید از واحدهای صنفی خدمات رایانه ای، گیم نت ها، مراکز عمده عرضه و فروش فیلم و بازی های رایانه ای و شرکت های توزیع و پخش لوح های فشرده، همچنان از سوی پلیس با قاطعیت تمام ادامه خواهد یافت.

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان مرکزی با قدردانی از همکاری مردم با پلیس در انجام ماموریت ها از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف در واحدهای صنفی، موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.