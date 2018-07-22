به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی فلسفه، الهیات و فرهنگ در روزهای ۸ و ۹ اکتبر ۲۰۱۹ در نیویورک، ایالات متحده آمریکا برگزار می‌شود.

محور موضوعات کنفرانس شامل مطالعات کتاب مقدس و الهیات، کتاب مقدس عبری، معنویت و الهیات کاتولیک، اخلاق مسیحی و فلسفه، الهیات و دین، یا الهیات و مطالعات شرقی، علم شناختی و الهیات، الهیات فلسفی معاصر، مضامین معاصر تفکر اسلامی، گفتگوهای مربوط به فلسفه، الهیات و علم، فلسفه اسلام، تغییرات معرفتی در فلسفه، الهیات و علم اسلامی، نظریه‌های اخلاقی در اسلام (فلسفه اسلامی، الهیات و علم، متون و مطالعات)، اخلاق یا دانش و واقعیت، فلسفه عمومی، تاریخ و فلسفه علم، تاریخچه فلسفه قرون وسطی، تاریخ علم و فلسفه علوم، انسان شناسی، اسلام و اخلاق، اسلام و فمینیسم، قانون اسلامی و زندگی اسلامی، الهیات فلسفی اسلامی، فلسفه اسلامی الهیات و علم، فلسفه، الهیات و عرفان اسلامی، فلسفه، الهیات و علم اسلامی، الهیات اسلامی و فلسفه اسلامی، منطق و فلسفه اخلاقی، فلسفه اسلامی: علم و عرفان، تاریخ طبیعی الهیات طبیعی، الهیات طبیعی، علوم طبیعی و فلسفه طبیعت، عهد جدید یونانی، انسان شناسی فلسفی و فلسفه فرهنگ، الهیات فلسفی، الهیات و علوم فلسفی در یهودیت قرون وسطی، مسیحیت و اسلام، مطالعات فلسفی، مذهبی و الهیاتی، پاسخ‌های فلسفی، الهیاتی و اخلاقی، فلسفه - الهیات و مطالعات مذهبی، فلسفه: الهیات، اخلاق و معنویت، فلسفه و کلیسای کاتولیک، فلسفه و کلیسای مسیحی، فلسفه و الهیات، فلسفه برای مطالعات الهیاتی، فلسفه دین، فلسفه، اخلاق و دین، فلسفه، اخلاق و الهیات، فلسفه، سیاست و اقتصاد، فلسفه، الهیات عملی و سیستماتیک، فلسفه، روانشناسی و اندیشه علمی، فلسفه، دین و تاریخ علم، فلسفه، الهیات و عرفان در اسلام قرون وسطی، فلسفه، الهیات و مطالعات شرقی، فلسفه، الهیات و دین، فلسفه، الهیات و مطالعات دینی، فلسفه، الهیات و فلسفه دین، فلسفه، الهیات و سیاست، فلسفه، الهیات، یهودیت، مطالعات دینی، فلسفه، الهیات و مطالعات دینی، فیزیک، فلسفه و الهیات، دین و مذاهب، دین، سیاست و جامعه، اعتقادات مذهبی، فلسفه و نظریه علمی، مطالعات مذهبی، مطالعات مذهبی و الهیات، علوم، متافیزیک، فلسفه، الهیات، تاریخ، علم، فلسفه و الهیات، علم، فلسفه، الهیات و فرهنگ و دیدگاه‌های علمی، فلسفی و الهیاتی و سایر موضوعات مرتبط است.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند چکیده آثار خود را به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۱۹/۱۰/new-york/ICPTC?step=۲ ارسال نمایند.

مهلت ارسال آثار ۸ آوریل ۲۰۱۹ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۱۹/۱۰/new-york/ICPTC مراجعه گردد.