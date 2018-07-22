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۳۱ تیر ۱۳۹۷، ۱۴:۰۷

سخنگوی مجمع نمایندگان کرمان:

وزارت کشور در اسرع وقت استاندار کرمان را معرفی کند

وزارت کشور در اسرع وقت استاندار کرمان را معرفی کند

کرمان - سخنگوی مجمع نمایندگان استان کرمان خواستار تعیین تکلیف و معرفی استاندار کرمان شد و گفت: نمایندگان کرمان انتظار دارند حداکثر تا دوم مرداد استاندار انتخاب شود.

یحیی کمالی پور در گفتگو با مهر اظهارداشت: بعد از استعفای استاندار کرمان به دلیل شرایط خاص اقتصادی موجود نمایندگان استان بلافاصله تشکیل جلسه دادند و چهار نفر را به وزیرکشور معرفی کردند و دلیل این امر تعیین تکلیف فوری پست استانداری کرمان بود.

وی تصریح کرد: مجمع نمایندگان استان کرمان خواستار انتخاب استاندار کرمان در اسرع وقت هستند و تا دوم مرداد ماه منتظر معرفی استاندار هستند و اگر روند انتخاب استاندار همچنان معطل بماند از اهرم قانون استفاده می کنیم.

سخنگوی مجمع نمایندگان استان کرمان گفت: اختیارات سرپرست با استاندار متفاوت است کرمان نیاز به یک مدیریت اقتصادی و منسجم برای پیشرفت و محرومیت زدایی و ادامه روند پروژه های توسعه ای دارد و نباید فرصت را از دست داد.

وی با اشاره به مشکلات استان به ویژه کم آبی گفت: نباید فرصت ها را از دست بدهیم و باید با برنامه ریزی و انتخاب یک استاندار مقتدر و مطلع استان را به سمت توسعه پیش ببریم.

کد مطلب 4353662

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