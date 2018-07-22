مشکلات اقتصادی کشور متأثر از جنگ روانی دشمنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله احمد خاتمی شامگاه شنبه در جمع مردم لارستان تاکید کرد: در خصوص برجام حرف پشت صحنه نداریم و ۹ شرط مقام معظم رهبری برای پذیرش برجام نیز مشخص است.
وی با بیان اینکه من اهل مماشات نبوده و مواضع خود را صریح مطرح میکنم یادآور شد: زیرسوال بردن تیم مذاکره کننده هستهای جفا است، هدف مذاکره کنندگان خدمت به کشور بود ولی به هر حال تضمین لغو تحریمها از رئیس جمهور آمریکا گرفته نشد.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: در هر صحنهای که از ولایت فقیه حرف شنوی شد، پیروز شدیم اما هرجا که از توصیههای رهبری حرف شنوی نشد، نتیجه مطلوب به دست نیامد.
آیت الله خاتمی ادامه داد: بدعهدی آمریکا نیز از جانب مقام معظم رهبری پیش بینی شده بود.
وی با اشاره به فضای مجازی و تلاش دشمنان برای ایجاد نا امیدی در جامعه، گفت: دشمنان در فضای مجازی اینگونه القاء میکنند که برخی از علما یا مسئولان با چهرهای مبدل به دنبال فرار از کشور هستند که این هم دروغ محض است.
عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: هرکس دل مردم را خالی کند و در آنها یأس به وجود آورد، کار دشمن را انجام داده و هدف دشمن نیز زدن ستون ولایت است.
آیت الله خاتمی در خصوص وضعیت اقتصادی موجود نیز گفت: باید اقتصادمان را طوری بسازیم که با تکانههای بینالمللی نلرزد و برای رسیدن به این مهم نیز هیچ راهی به غیر از اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند نیست.
وی تصریح کرد: مشکلات اقتصادی کشور متأثر از جنگ روانی دشمنان بوده و بالارفتن قیمتها تحلیل اقتصادی ندارد.
نظر شما