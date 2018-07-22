۱۱۷ هزار نفر در کرمان بیکار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجوادفدایی پیش از ظهر یکشنبه در هشتمین جلسه کارگروه اشتغال استان کرمان اظهار کرد: آمار ارائه شده توسط سامانه رصد، تامین اجتماعی و مرکز آمار ایران در ایجاد اشتغال با هم متفاوت است.

وی افزود: از ابتدای سال چهار ماه می‌گذرد و تقریبا ۳۳ درصد از زمان را در جهت تحقق اهداف ایجاد اشتغال از دست داده‌ایم.

فدایی تصریح کرد: دیدگاه ما نسبت به ایجاد شغل یکی نیست و مسئولان نباید به دنبال ارائه اعداد و ارقام باشند باید تلاش کنیم تا شغل ایجاد شود.

سرپرست استانداری کرمان یادآور شد: هدف اصلی و نهایی ما باید ایجاد شغل و رفع بیکاری از طریق تسهیلات یا اعتبارات دیگر باشد.

وی با بیان اینکه گاهی اوقات در ایجاد اشتغال کورکورانه عمل می‌کنیم، افزود: وقتی به یک واحد تولیدی تسهیلات و خدمات می‌دهیم نمی‌دانیم آیا این واحدها به دنبال ایجاد اشتغال هستند یا افراد بیکار جویای کار در چه رشته‌ای تخصص دارند.

فدایی ابراز داشت: ۱۱۷ هزار نفر بیکار یا جویای کار در استان وجود دارد که باید برنامه‌ریزی کنیم تا مهارتهای آنها را از طریق نظرسنجی در بانک اطلاعاتی ثبت و از آن استفاده کنیم.

سرپرست استانداری کرمان با بیان اینکه کارورزی مهمترین مسئله در ایجاد اشتغال است، افزود: باید تجربه‌کاری در بنگاه‌های شغلی ایجاد شود و از افراد متقاضی کار که در کلاس‌های کارورزی شرکت کرده‌اند استفاده کنیم.

وی افزود: سال گذشته سه هزار و ۵۰۰ سهمیه برای ایجاد اشتغال داشتیم که تصمیم بر سهمیه گذاری برای پنج هزار نفر شد که تاکنون هزار و ۶۲۸ نفر محقق شده است.

در این جلسه مقرر شد جویندگان کار را برای معرفی جذب کنند و قرار شد هر ماهه افرادی که مشغول به کار شدند را به کارگروه اشتغال اعلام کنند.