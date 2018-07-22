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۳۱ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۴۹

سرپرست استانداری کرمان:

۱۱۷ هزار نفر در کرمان بیکار هستند

۱۱۷ هزار نفر در کرمان بیکار هستند

کرمان - سرپرست استانداری کرمان از حضور ۱۱۷ هزار نفر بیکار یا جویای کار در استان کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجوادفدایی پیش از ظهر یکشنبه در هشتمین جلسه کارگروه اشتغال استان کرمان اظهار کرد: آمار ارائه شده توسط سامانه رصد، تامین اجتماعی و مرکز آمار ایران در ایجاد اشتغال با هم متفاوت است.

وی افزود: از ابتدای سال چهار ماه می‌گذرد و تقریبا ۳۳ درصد از زمان را در جهت تحقق اهداف ایجاد اشتغال از دست داده‌ایم.

فدایی تصریح کرد: دیدگاه ما نسبت به ایجاد شغل یکی نیست و مسئولان نباید به دنبال ارائه اعداد و ارقام باشند باید تلاش کنیم تا شغل ایجاد شود.

سرپرست استانداری کرمان یادآور شد: هدف اصلی و نهایی ما باید ایجاد شغل و رفع بیکاری از طریق تسهیلات یا اعتبارات دیگر باشد.

وی با بیان اینکه گاهی اوقات در ایجاد اشتغال کورکورانه عمل می‌کنیم، افزود: وقتی به یک واحد تولیدی تسهیلات و خدمات می‌دهیم نمی‌دانیم آیا این واحدها به دنبال ایجاد اشتغال هستند یا افراد بیکار جویای کار در چه رشته‌ای تخصص دارند.

فدایی ابراز داشت: ۱۱۷ هزار نفر بیکار یا جویای کار در استان وجود دارد که باید برنامه‌ریزی کنیم تا مهارتهای آنها را از طریق نظرسنجی در بانک اطلاعاتی ثبت و از آن استفاده کنیم.

سرپرست استانداری کرمان با بیان اینکه کارورزی مهمترین مسئله در ایجاد اشتغال است، افزود: باید تجربه‌کاری در بنگاه‌های شغلی ایجاد شود و از افراد متقاضی کار که در کلاس‌های کارورزی شرکت کرده‌اند استفاده کنیم.

وی افزود: سال گذشته سه هزار و ۵۰۰ سهمیه برای ایجاد اشتغال داشتیم که تصمیم بر سهمیه گذاری برای پنج هزار نفر شد که تاکنون هزار و ۶۲۸ نفر محقق شده است.

در این جلسه مقرر شد جویندگان کار را برای معرفی جذب کنند و قرار شد هر ماهه افرادی که مشغول به کار شدند را به کارگروه اشتغال اعلام کنند.

کد مطلب 4353694

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