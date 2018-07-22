دختران شین آبادی برای درمان نیاز به خارج از کشور ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر طیب قدیمی با اشاره به حادثه آتش سوزی مدرسه شین آباد در سال ۹۱، گفت: ۱۲ نفر از دانش آموزان این مدرسه دچار سوختگی و آسیب های ظاهری و عملکردی شدند و بهبود و درمان آنها، یک پروسه زمانبر است و آنان به اعمال جراحی ترمیمی، لیزر و لباس های مخصوص سوختگی نیاز دارند.

وی اظهار داشت: تاکنون اعمال جراحی و ترمیمی مورد نیاز برای این دانش آموزان دختر به درستی انجام شده و یک ماه پیش، مجددا توسط تیم تخصصی بیمارستان حضرت فاطمه (س) ویزیت کامل شدند و مراحل درمانی برای سال های آینده برای آنها در نظر گرفته شد.

قدیمی با بیان اینکه تیم تخصصی درمان دختران شین آبادی از مجرب ترین اساتید پزشکان جراحی ترمیمی ایران هستند و تجربه آنها از بسیاری از نقاط دنیا بیشتر است، افزود: این دختران نیاز به اقدامات ترمیمی کمکی مانند استفاده از لیزر، پروتزهای انگشت و لباس های سوختگی دارند.

قائم مقام و معاون اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت، تصریح کرد: پس از اخذ نظر کارشناسی تیم تخصصی درمان این مصدومان، نشستی بین مسئولان معاونت درمان وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران و بیمارستان حضرت فاطمه (س) تهران برگزار و تفاهم نامه ای امضا شد و در آن جلسه، درخصوص تامین منابع مالی توسط وزارت بهداشت، خرید تجهیزات پزشکی مورد نیاز و نظارت بر عملکرد این بیمارستان توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران و همچنین انجام مراحل درمانی و درمان های کمکی توسط بیمارستان حضرت فاطمه (س)، تصمیم گیری شد.

قدیمی اظهار داشت: منابع مورد نیاز برای تهیه دستگاه ها و تجهیزات پزشکی مورد نیاز برای درمان دختران شین آبادی مانند لیزر، پروتزهای انگشت و لباس سوختگی تامین شده و در آینده ای نزدیک این امکانات تهیه می شود و در فاصله ای که این دستگاه ها برای بیمارستان حضرت فاطمه (س) تامین نشده باشد، دانشگاه علوم پزشکی ایران موظف است که با نظر تیم تخصصی درمان این مصدومان، امکانات سایر بیمارستان های تحت نظر پوشش خود را در اختیار این مصدومان قرار دهد.

وی با اشاره به برگزار شدن کنگره سوختگی در اسفندماه سال گذشته، گفت: در آن کنگره، تعدادی از اساتید سوختگی کشورهای پیشرفته حضور داشتند و دختران شین آبادی توسط آنها معاینه شدند و از هر کدام از این اساتید، طرح تخصصی برای درمان دختران شین آبادی گرفته و با طرح درمانی تیم تخصصی آنها در بیمارستان حضرت فاطمه (س) مقایسه شد و به این نتیجه رسیدیم که طرح درمانی اساتید ایرانی، جامع و کامل تر است.

قائم مقام و معاون اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت، خاطرنشان کرد: معاونت درمان وزارت بهداشت، هماهنگی ها و مکاتباتی را با دانشگاه علوم پزشکی ارومیه که محل سکونت دختران شین آبادی، تحت پوشش این دانشگاه است، انجام داد تا در صورت نیاز به حمایت های روانی، از این خدمات تخصصی بهره مند شوند.

قدیمی با اشاره به دستور وزیر بهداشت برای درمان دختران شین آبادی، خاطرنشان کرد: تیم تخصصی درمان این دختران، به این اجماع رسیدند که نیازی نیست این دختران برای درمان به خارج از کشور اعزام شوند، چراکه تمام درمان های مورد نیاز آنها از قبیل جراحی ترمیمی، پروتزهای انگشت و لباس سوختگی در کشور قابل انجام است و منابع مالی مورد نیاز برای تهیه این تجهیزات و امکانات، تامین شده است و اساتید و پزشکان حضرت فاطمه (س)، به ادامه درمان این دختران در این بیمارستان خواهند پرداخت.