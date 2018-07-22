بزرگداشت شهدای رمضان با حضور سردار سلیمانی در همدان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهرف محمدناصر نیکبخت ظهر یکشنبه در شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان همدان با تسلیت شهادت ۱۱ نفر از نیروهای بسیج و سپاه در مریوان، گفت: امنیت امروز کشور را مدیون شهدا هستیم.

وی بابیان اینکه باید حماسه دفاع مقدس را قدربدانیم، گفت: اکنون ارزشمندترین کار برقراری اردوهای راهیان نور است تا راویان به صورت جذاب برای جوانان این حماسه عظیم را روایت کنند.

نیکبخت باتاکید براینکه باید رشادتهای همدان در دفاع مقدس برای مردم کشور گفته شود، گفت: پنج شنبه هفته جاری مراسم بزرگداشت شهدای رمضان با حضور سردار سلیمانی برگزار می شود که از همه مدیران می خواهم به صورت شایسته با پرسنل در این مراسم شرکت کنند.

استاندار همدان در ادامه به موزه دفاع مقدس همدان اشاره کرد و با بیان اینکه موزه دفاع مقدس در ایران بی نظیر است و باید به خوبی تبلیغ شود، گفت: باید به گونه ای برنامه ریزی شود که در اجلاس های بین المللی همدان ۲۰۱۸ موزه مورد بازدید میهمانان قرار گیرد.

وی بابیان اینکه پیشنهاد می کنم فیلم فاخری در ارتباط با عملکرد استان همدان در دفاع مقدس به صورتی که قابل ارائه به سینماها و تلویزیون باشد؛ تهیه شود، گفت: باید کار فاخر، ارزشمند، جذاب و هنرمندانه برای روایت دفاع مقدس تهیه شود.

نیکبخت بابیان اینکه رسانه ها همیشه باید مطالب نو از دفاع مقدس ارائه دهند، گفت: امروز بیشتر مورد هجمه و تشدید عناد استکبار هستیم و باید وحدتی که در جبهه داشتیم را حفظ کنیم.

وی بابیان اینکه تفرقه سم مهلکی است که به دشمن گرا می دهد و باید نهایت همبستگی و انسجام را در برابر دشمن خارجی داشته باشیم، گفت: زمانی آمریکا با تمام دنیا روبروی ما بود اما امروز مثلث شوم امریکا، سعودی و رژیم صهیونیستی روبروی ما هستند که با حمایت مردم، راهنمایی مقام معظم رهبری و تدابیر دولت از این مرحله عبور خواهیم کرد.

استاندار همدان همچنین بابیان اینکه مدیران در مرحله اول اوراق خزانه را جذب کردند و با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که تا پایان شهریور برای جذب اوراق فرصت داده اند، باید برای مرحله دوم اقدام شود، گفت: در مورد مدت زمان و وعده استانداری برای جذب باید اشاره کنم هم مجمع مهلت را تمدید کرد و هم در مرحله اول ۱۰۰ درصد اعتبارات استان جذب شد و در مرحله دوم هم ۹۰ درصد اعتبارات جذب شده است.